Luis Brandoni y su escena en "Esperando la Carroza": "Tres empanadas, qué miseria che"

En su extensa trayectoria en el cine , Luis Brandoni también se lució interpretando a Antonio Musicardi en la icónica y clásica película argentina " Esperando la Carroza ". Este clásico de la pantalla grande se estrenó en 1985 con la dirección de Alejandro Doria.

Este personaje de Luis Brandoni es recordado por el cinismo y la famosa escena de las "tres empanadas" que compartió con Juan Manuel Tenuta. Antonio Musicardi era uno de los cuatro hermanos que se trenzaron en esa interna familiar detrás de la anciana Mamá Cora.

De regreso Cuándo se reestrena en los cines "Esperando la Carroza"

Con su hermano Sergio (Juan Manuel Tenuta) , Antonio habían llegado allí buscando a Mamá Cora, a quien no encontraban por ninguna parte.

Querían saber si estaba en la casa de Emilia (Lidia Catalano), la hermana Musicardi de peor situación económica. La entrada al barrio ya deja una frase para la posteridad. "Ahí lo tenés al pelotudo", le dedica Luis Brandoni a Cacho, el adolescente que encarnaba Darío Grandinetti con camiseta de Boca.

"Qué miseria che, qué miseria... sabes lo que tenían para comer. Empanadas, tres, me partieron el alma. Tres empanadas de ayer que le sobraron para dos personas", expresaba mientras se comía una de esas tres empanadas.

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"Esperando la Carroza", un clásico del cine argentino

La adaptación de la obra teatral homónima, creada por el dramaturgo uruguayo Jacobo Langsner, cuenta sobre los conflictos internos de una familia típica, de la lucha de clases, el abandono de los adultos mayores y la envidia entre los propios.

El elenco contó con figuras del calibre de Antonio Gasalla, Luis Brandoni, China Zorrilla, Mónica Villa, Juan Manuel Tenuta, Julio De Grazia, Enrique Pinti, Betiana Blum y Andrea Tenuta.