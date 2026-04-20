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20 de abril de 2026
Tristeza.

Murió Luis Brandoni, un grande del cine y el teatro argentino

Luis Brandoni, de 86 años, estaba internado en el Sanatorio Güemes luego de sufrir una caída en su casa. Brilló en el teatro, en el cine y en la televisión.

Luis Brandoni tenía 86 años.&nbsp;

Luis Brandoni tenía 86 años. 

Luis Brandoni falleció a sus 86 años en la madrugada de este lunes en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado desde el 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico. La causa de su fallecimiento fue por un hematoma subdural, provocado por el golpe que sufrió en la cabeza.

La noticia fue confirmada por el productor Carlos Rottemberg a través de un comunicado en la cuenta de Multiteatro: "Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura".

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A su vez, el productor también adelantó que velarían los restos de Luis Brandoni en la Legislatura Porteña desde el mediodía de este lunes, y el martes a la mañana en el Panteón de Actores, ubicado en el Cementerio de Chacarita.

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Luis Brandoni, el debut en teatro a la televisión

Adalberto Luis Brandoni nació en Dock Sud el 18 de abril de 1940. En 1962 debutó en el Teatro Coliseo en la comedia musical El novio, protagonizada por Luis Aguilé, junto a Mariquita Gallegos, Iris Marga, Mabel Manzotti, José María Langlais y elenco, bajo la dirección de Juan Silbert.

Desarrolló una vasta labor en teatro que lo mantuvo activo hasta sus últimas semanas de vida con la obra ¿Quién es quién?. Su recorrido incluye títulos como Parque Lezama, Made in Lanús, Chúmbale, Panorama desde el puente, Stefano, Segundo tiempo, El acompañamiento, Art, Justo en lo mejor de mi vida, Un enemigo del pueblo, Conversaciones con mamá, Enrique IV, Convivencia, Papi, El viejo criado, Vidas privadas, Don Arturo Illia, El gran deschave y Gris de ausencia.

En televisión y plataformas participó en numerosas ficciones y series, entre ellas Nada, Un gallo para Esculapio, Mi cuñado, Buscavidas, El encargado, El retrato de Dorian Grey, La bonita página, Vulnerables, Graduados, Señores papis, Culpables, Durmiendo con mi jefe, El hombre de tu vida, Derecho viejo e Infieles.

Luis Brandoni en el cine

Su trabajo en el cine argentino quedó plasmado en películas como Esperando la carroza, La tregua, La Patagonia rebelde, La odisea de los giles, Cien veces no debo, Darse cuenta, Made in Argentina, Mi obra maestra, El cuento de las comadrejas, Esa maldita costilla, La suerte en tus manos, Parque Lezama, Tokio, Autocine mon amour, Sola y Juan que reía, entre muchas otras.

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Luis Brandoni fue despedido por Asociación Argentina de Actores.

Luis Brandoni fue despedido por Asociación Argentina de Actores.

En el ámbito gremial, fue Secretario General de la Asociación Argentina de Actores durante las presidencias de Jorge Salcedo y Jorge Rivera López entre noviembre de 1972 y diciembre de 1983. En 1974 debió abandonar el país a raíz de amenazas, retomando su actividad sindical tras su regreso al año siguiente. En noviembre de 1996 volvió a ocupar el cargo de Secretario General bajo la presidencia de Pepe Novoa, al que renunció en diciembre de 1997 para asumir como diputado, incorporándose a la vida política nacional.

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