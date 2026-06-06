Cómo es la versión francesa de la serie Hermanos y Detectives

Soeurs et demie, la adaptación francesa de la clásica serie televisiva Hermanos y detectives , creada y dirigida por Damián Szifron y cuyos derechos le pertenecen a Telefe Studios, se estrenó en exitosamente en horario central en la cadena pública France Télévisions.

Basada en la serie protagonizada por Rodrigo de la Serna y Rodrigo Noya y estrenado en 2006, logró una gran repercusión en uno de los mercados audiovisuales más importantes de Europa.

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Debido a los buenos resultados de audiencia obtenidos por el primer episodio, la señal francesa evalúa avanzar con el desarrollo de nuevos capítulos.

La nueva versión de la serie adapta la esencia de la historia original y narra la historia de una policía solitaria e impulsiva que descubre que tiene una media hermana.

Anaïs es una buena policía, impulsiva y difícil de controlar. Vive sola. Hasta que un día se entera de que su padre, con quien no tenía relación, ha fallecido y que tenía otra hija, Gabrielle, de 11 años.

image Nueva versión de la serie.

Una media hermana de la que Anaïs se niega a hacerse cargo. En 48 horas, su ingreso en un hogar se hará oficial. Mientras tanto, la joven Gabrielle, una estudiante de secundaria con aspecto elegante, que luce un gorro con pompón y lleva un bonsái, se integra en la vida de Anaïs, una vida con pocas relaciones familiares. A lo largo de la historia, la chica demuestra una inteligencia y madurez que resultan muy útiles para la investigación policial.

Protagonizada por Anna Blézo, Jeanne Bournaud y Alban Aumard, esta comedia policial se filmó íntegramente en el norte de Francia.

La trama comienza con una detención dramática cerca de la Porte de Gand en Lille. Luego viene el (sospechoso) suicidio de un estudiante de medicina (de la Universidad Católica). Pero el conflicto reside en otro lugar.

La serie ya tuvo exitosas adaptaciones en países como Italia, España, Rusia, México y Chile, constituyéndose en uno de los formatos argentinos con mayor recorrido global.