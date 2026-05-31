Cómo será el spin-off de la serie Grey's Anatomy

La cadena estadounidense ABC anunció una serie derivada del universo de Grey's Anatomy que se emitirá durante la temporada 2026-2027 y que contará con Shonda Rhimes, creadora de la serie original, y la actriz Ellen Pompeo, protagonista, como productoras ejecutivas.

El proyecto, aún sin título, también contará con Meg Marinis, responsable creativa de la serie original desde su temporada número veinte. "Estoy muy emocionada de expandir el universo de 'Grey's Anatomy' ('Anatomía de Grey')", señaló Marinis en un comunicado.

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"Esta oportunidad dará vida a nuevos personajes e historias que encarnarán la misma esencia, emoción y conexión que el público ha amado en 'Grey's Anatomy' durante más de dos décadas", agregó.

La serie estará ambientada de Texas

Según la sinopsis oficial anunciada por la cadena, la serie es un drama ambientado en una zona apartada de Texas, centrada en el equipo que trabaja en un centro médico rural que es "la última oportunidad de recibir atención médica antes de adentrarse en la nada".

Grey's Anatomy es una de las series de televisión más exitosas de la historia y que se ha prolongado durante 22 temporadas en pantalla con gran nivel de audiencia.