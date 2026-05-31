domingo 31 de mayo de 2026
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31 de mayo de 2026
¿Qué onda?

La particular cirugía estética que se hizo Karina Mazzocco

Karina Mazzocco contó que se hizo una particular cirugía estética y contó los resultados en un video que compartió en las redes sociales.

La cofesión de Karina Mazzocco.&nbsp;

La cofesión de Karina Mazzocco. 

Karina Mazzocco pasó por el quirófano para hacerse una particular cirugía estética y contó los resultados en un video que compartió en sus redes sociales. Cómo era de prever, los usuarios quedaron sorprendidos al saber de qué se trataba la intervención.

“Me achiqué los lóbulos de las orejas”, contó Karina Mazzoco, sin vueltas, a través de un video que rápidamente recorrió el mundo de las redes sociales.

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Karina Mazzocco dio todos los detalles

Karina Mazzocco lejos de buscar ocultar el procedimiento estético, explicó con detalle cómo fue la intervención y los motivos que la llevaron a realizarla.

“Fue una cirugía muy sencilla, pasaron 20 días y ya están así, se nota apenitas. En seis meses no va a quedar ni cicatriz”, relató con total naturalidad. “Acabo de comprarme la crema que tengo que usar y nada más. Estoy muy pero muy feliz”, admitió.

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De esta forma, dejó en claro que la decisión de la conductora fue completamente personal y que el resultado de la intervención la dejó más que satisfecha.

Al margen de esta operación, Karina Mazzocco viene de quedarse sin su programa de América TV, A la tarde, y busca nuevos horizontes laborales.

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