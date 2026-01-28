miércoles 28 de enero de 2026
Karina Mazzocco fue amenazada de muerte en vivo: de quién sospechan

Karina Mazzocco recibió amenazas de muerte en su programa de América TV que llegaron luego de hablar sobre Alex Caniggia. El mensaje llegó desde zona sur.

Amenzararon a Karina Mazzocco.&nbsp;

Karina Mazzocco fue amenazada de muerte a través de una serie de mensajes de WhatsApp que llegaron a la producción de América TV, mientras conducía su programa A la tarde. La propia animadora mostró el contenido de las intimidaciones al aire.

La situación derivó a una denuncia policial y la intervención de las fuerzas de seguridad, que ya investigan el origen de los mensajes. Los contactos intimidatorios llegaron al número que el ciclo utiliza para recibir historias del público, en donde se visualizó la amenaza.

“Karina, te voy a matar. Ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó”, acompañadas de imágenes de un hombre empuñando armas y una fotografía de una pistola cargada.

Además el mensaje relataba: “Te la voy a descargar en la cabeza”, luego la producción recibió un llamado en el que la persona exigió: “Dejá de meterlo a Axel Caniggia”.

Las sospechas del autor de las amenazas a Karina Mozzocco en América TV

En a emisión anterior había incluido una entrevista a Gonzalo Nannis, hermano de Mariana Nannis, en la que se mencionaron conflictos familiares vinculados a los Caniggia, incluyendo a Axel.

Durante el aire, Karina Mazzocco aclaró que el tratamiento del tema en ningún momento tuvo carácter ofensivo: “No se mencionó a esta persona de manera descalificatoria. Yo no dije que Axel Caniggia es un delincuente ni nada por el estilo”.

image
Karina Mazzocco, en un mal momento.

La identidad del autor de las amenazas aún no está confirmada y la conductora señaló que decidieron cubrir el rostro del hombre que aparece en las imágenes.

La denuncia formal ya fue radicada y, según explicó en el estudio Luis Bremer, la línea telefónica desde donde se enviaron los mensajes fue localizada en la zona de Glew. “Tiene que haber una persona que dé explicaciones. Amenazar no tiene que ser gratis”, remarcó el periodista.

