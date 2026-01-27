Maxi López, sobre el amor de su vida: ¿Wanda Nara o Daniela Christiansson?

Luego de su programa en Olga , donde tuvo a L-Gante como Invitado, Maxi López fue consultado, entre otros temas sobre qué mujer es el amor de su vida ante la pregunta sobre si ese lugar lo ocupa Wanda Nara o Daniela Christiansson .

En uno de los momentos más destacados de la entrevista que brindó a Puro Show , en el programa de espectáculo de El Trece , Maxi López dejó en claro cuál es su prioridad sentimental actual.

Sin vueltas. Qué dijo Maxi López sobre el nuevo escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

Sin vueltas, afirmó: “El amor de mi vida es Daniela”, en referencia a su actual pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson, con quien tiene dos hijos.

Lejos de generar controversia, Maxi López sorprendió al revelar que mantiene una excelente relación con L-Gante . “Incluso lo fui a buscar al aeropuerto”, contó el exfutbolista, agregando que los recibió en Suiza y que tienen “una buena relación”.

image Maxi López habló de todo.

Maxi López y su vínculo con Wanda Nara

Maxi López dejó en claro que su prioridad es el bienestar de sus hijos y que, por eso, trabaja en conjunto con Wanda Nara. “Mis hijos son una prioridad y trabajamos juntos con Wanda para su bienestar”, expresó, destacando que mantienen una relación cordial centrada en la crianza de Valentino, Constantino y Benedicto.

“Me gusta aprender cosas nuevas y estar activo en mis emprendimientos actuales”, comentó Maxi López, mostrando su faceta empresarial más allá del fútbol.