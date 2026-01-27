martes 27 de enero de 2026
Escribinos
27 de enero de 2026
¡Ups!

Maxi López, sobre el amor de su vida: ¿Wanda Nara o Daniela Christiansson?

Maxi López habló de todo en una entrevista y también le preguntaron sobre el lugar en su vida que ocupan Wanda Nara y Daniela Christiansson.

Maxi López habló de Wanda Nara y Daniela Daniela Christiansson.&nbsp;

Maxi López habló de Wanda Nara y Daniela Daniela Christiansson. 

Luego de su programa en Olga, donde tuvo a L-Gante como Invitado, Maxi López fue consultado, entre otros temas sobre qué mujer es el amor de su vida ante la pregunta sobre si ese lugar lo ocupa Wanda Nara o Daniela Christiansson.

Lee además
Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity. 
¡Ups!

Wanda y Maxi López se confesaron sexualmente en MasterChef Celebrity
Maxi López habló de Wanda Nara y Mauro Icardi. 
Sin vueltas.

Qué dijo Maxi López sobre el nuevo escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi
Embed

Sin vueltas, afirmó: “El amor de mi vida es Daniela”, en referencia a su actual pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson, con quien tiene dos hijos.

Lejos de generar controversia, Maxi López sorprendió al revelar que mantiene una excelente relación con L-Gante. “Incluso lo fui a buscar al aeropuerto”, contó el exfutbolista, agregando que los recibió en Suiza y que tienen “una buena relación”.

image
Maxi López habló de todo.

Maxi López habló de todo.

Maxi López y su vínculo con Wanda Nara

Maxi López dejó en claro que su prioridad es el bienestar de sus hijos y que, por eso, trabaja en conjunto con Wanda Nara. “Mis hijos son una prioridad y trabajamos juntos con Wanda para su bienestar”, expresó, destacando que mantienen una relación cordial centrada en la crianza de Valentino, Constantino y Benedicto.

“Me gusta aprender cosas nuevas y estar activo en mis emprendimientos actuales”, comentó Maxi López, mostrando su faceta empresarial más allá del fútbol.

Temas
Seguí leyendo

Wanda y Maxi López se confesaron sexualmente en MasterChef Celebrity

Qué dijo Maxi López sobre el nuevo escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

Está todo mal con Maxi López en Olga: "Lo ven muy perdido"

Wanda Nara, sobre Maxi López y L-Gante: "Soy el amor en la vida de los dos"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Macello Hernández imitó a Javier Milei. 
Unas fichas.

Quién es el comediante que parodió a Javier Milei en Saturday Night Live

Las más leídas

Te Puede Interesar

Franco Watson extendió su contrato en Lanús.
"Elemental Watson".

Lanús se aseguró a Franco Watson por las próximas tres temporadas