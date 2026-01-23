Qué dijo Maxi López sobre el nuevo escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a cruzarse duramente a través de las redes sociales con filoso posteos luego de un tiempo de tensa calma. En este contexto, Maxi López tomó la palabra intentando poner paños fríos a esta situación.

Wanda Nara publicó unos chats privados entre los dos y desató la furia del deportista, quien desmintió rotundamente tener contacto reciente con su ex. Luego cada uno volvió a decir lo suyo.

Maxi López habló con Intrusos , en América TV, dio su opinión en el nuevo capítulo del conflicto mediático. "Estoy viajando mucho igual lo hice toda la vida. Me gusta esto de Buenos Aires - Mar del Plata, Mar del Plata- Buenos Aires, me tiene atrapado", reconoció sobre sus trabajo en Olga y MasterChef Celebrity.

Consultado sobre pelíucla entre Wanda Nada y Mauro Icardi , Maxi López comentó: "Supongo que algún día se arreglarán las cosas. Tienen hijos juntos, ojalá se puedan calmar en algún momento y puedan resolver, eso es lo que puedo opinar yo".

Y agregó so posición sobre el tema: "Voy a hacer un no comment porque son cosas de ellos personalmente y no me gustaría opinar".

Mientras que quobre su actual buena onda con Wanda Nara, Maxi López fue claro. "Nosotros después de mucho tiempo pudimos resolverlo y hoy estamos viviendo un momento que está bueno para los chicos. Obviamente todo lleva una maduración, es normal, por ahí está muy vivo todo", acotó.

"Yo recomiendo la tranquilidad porque después los chicos son los primeros damnificados en cualquier pareja donde se separan los padres. Ojalá lo puedan solucionar. Wanda hizo un primer paso, tal vez quiere arreglar las cosas, no lo sé, no lo hablé, pero al final está bueno por las nenas", dijo.