Wanda Nara filtró chats con Mauro Icardi: "Me imagino que La China Suárez no se drogará"

Mauro Icardi publicó un descargo para negar que retomó el vínculo con Wanda Nara y luego la empresaria expuso conversaciones privadas.

Wanda Nara contra Mauro Icardi y la China Suárez.

Wanda Nara contra Mauro Icardi y la China Suárez.

Después de que Mauro Icardi publicara un descargo en el que negó de plano cualquier mejora en el vínculo con Wanda Nara, la empresaria decidió responder y expuso al futbolista, al punto de preguntarle sobre el supuesto consumo de drogas de la China Suárez.

“Voy a ser bien claro. Las declaraciones de esta mujer son falsas. Resulta llamativo que se le siga creyendo a una persona mitómana, no por lo que yo diga, sino por lo que demuestran sus propios actos”, había dicho Mauro Icardi contra Wanda Nara.

“Aclaro y confirmo que NUNCA retomaría ningún tipo de diálogo ni vínculo con una persona que: Me denunció falsamente por violencia de género en reiteradas oportunidades. Me excluyó de mis propias casas mediante denuncias falsas. Solicitó en la justicia que no pudiera ver ni tener vínculo con mis hijas durante seis meses”, señaló.

En otro tramo, Mauro Icardi aparece preocupado por sus hijas y apuntó contra el círculo cercano de Wanda Nara: “No la vi así de preocupada porque mis hijas compartan vacaciones en la costa o asados, o días de pileta con la hija de su ex novio… drogadicto y presidiario, a los cuales…”.

Y una de chat de la empresaria se lee: "Ahora la única prioridad son las nenas. Me imagino que Eugenia no se drogará delante de mis hijas. No confío en ella, confío en el papá que elegí".

"Yo estoy de novia", escribió la conductora de MasterChef Celebrity en uno de los tantos chats privados que tendría con su ex esposo y padre de sus hijas.

En otro intercambio, Icardi pregunta por el bienestar de las hijas y Nara responde: “Mis hijas en el colegio en este horario. ¿Todo bien?”. También aparece un “Feliz Año Nuevo” del jugador y un “éxitos” para la empresaria. “Me muero”, afirma él en otra conversación. “Ya conozco tu discusión. Las extraño”, escribe.

