Wanda Nara y Maxi López se confesaron sexualmente en MasterChef Celebrity

Maxi López reapareció en MasterChef Celebrity luego de su viaje a Europa por el nacimiento de su quinto hijo y tuvo un picante cruce con Wanda Nara.

Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity.&nbsp;

Maxi López reapareció en Masterchef Celebrity luego del nacimiento de su quinto hijo, Lando, y se tuvo que enfrentar a un batería de preguntas íntimas de Wanda Nara que desencadenó una fuerte confesión sexual sobre la época en la que estuvieron casados.

“Muy bien, muy bien la mamá, el gordito, muy bien todos. Fue hasta el último momento, hasta el minuto noventa, pero salió todo muy bien”, declaró el exfutbolista que ya tiene dos hijos pequeños con la modelo, Elle y el recién nacido, Lando.

Luego la conductora le pidió a este que le cuente todo sobre el bebé, y él le comentó que Lando se parece mucho a su segundo hijo juntos, Constantino, cuando era un recién nacido. El participante de Masterchef Celebrity continuó su relato con la información de que Daniela cambió el primer pañal.

Maxi López volvió a MasterChef Celebrity y se picanteó con Wanda Nara.

La preguntas picantes de Wanda Nara y Maxi López

Wanda le preguntó entonces a López si él sabe cambiar pañales, generando que prácticamente se indigne y haga la denuncia contra ella por “nunca cambiar uno”.

“Me dieron ganas, Maxi, de tener un bebé. Quiero un bebé, me dieron ganas al verte a vos con uno. Lo veo y lo quiero”, confesó Wanda.

La revelación más picante tuvo lugar cuando Wanda le consultó a Maxi sobre “la cuarentena”, es decir, el periodo de tiempo postparto en el cual no puede tener intimidad con Daniela Christiansson. “Si nunca la respetamos la cuarentena”, le contestó Maxi López, haciendo memoria de los años en los que estuvieron casados.

