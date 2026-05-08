Atención, Los Andes: Dos clubes de Primera quieren a Mauricio Asenjo

En el mundo Los Andes , la prioridad tiene nombre y apellido: Mauricio Asenjo . Ante el gran presente del delantero, que ya suma 4 goles en lo que va del Campeonato de Primera Nacional 2026, los rumores sobre una posible salida comenzaron a sobrevolar el Eduardo Gallardón.

Sin embargo, la dirigencia encabezada por Omar Plaini salió a cortar de raíz cualquier especulación con un mensaje de firmeza: el jugador está "blindado".

Esquema. Fernández Colombo y el cambio que mejoró el juego de Los Andes

La clave del blindaje radica en la ingeniería contractual. Según confirmó el propio Omar Plaini en las últimas horas, Asenjo , quien renovó su vínculo en noviembre pasado hasta diciembre de 2026, no posee una cláusula de salida estipulada. Esto significa que cualquier club que desee contar con sus servicios no podrá ejecutar un pago unilateral para llevárselo, sino que deberá sentarse a negociar directamente con Los Andes, que hoy no tiene intenciones de vender.

El interés no es casual. El nivel del ex Independiente Rivadavia y Banfield ha despertado el interés de dos equipos con realidades distintas:

Deportivo Riestra: El Malevo busca jerarquía para su ofensiva en la Liga Profesional y ve en la potencia de Asenjo una pieza ideal para la máxima categoría.

Gimnasia de Mendoza: El Lobo, club de su provincia natal, sueña con repatriarlo para dar el zarpazo final en la pelea por mantener la categoría en la Primera División.

Mientras los rumores crecen, Asenjo sigue enfocado en el verde césped. Tras cumplir una fecha de suspensión, el delantero se prepara para regresar a la titularidad este sábado frente a Deportivo Morón. Para Leonardo Lemos y todo el mundo Milrayitas, hoy Asenjo es irremplazable, y esperan que el "Operativo Retención" sea exitoso para mantener vivo el sueño del retorno a Primera.

Asenjo Mauricio Asenjo es seguido de cerca por Deportivo Riestra y Gimnasia de Mendoza.

La palabra de la dirigencia de Los Andes

Desde el club de Lomas de Zamora entienden que desprenderse de su máxima carta de gol a mitad de temporada sería un "suicidio deportivo". "Nuestra meta es clara y para eso necesitamos a los mejores. Mauricio es fundamental en el esquema de Leonardo Lemos.", dejaron trascender desde los pasillos del Eduardo Gallardón.

Desde el entorno del jugador y la dirigencia Milrayitas, el mensaje es de cautela. "Es un 9 que está para jugar en cualquier lado, pero lo tenemos nosotros hasta diciembre. Hasta el momento no llegó ninguna oferta", confió un alto directivo a Diario La Unión.

Por ahora, los hinchas pueden respirar tranquilos. El goleador, que viene de marcar ante San Miguel y Chaco For Ever, seguirá vistiendo la casaca Milrayitas. En Lomas, el mercado de pases se vive con la guardia alta, pero con la tranquilidad de tener el contrato a favor.