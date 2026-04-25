Otra gran tarde de Mauricio Asenjo en Los Andes: un golazo y tres puntos de oro

Los Andes sumó un valioso triunfo por 2 a 0 ante San Miguel por la fecha 11 de la Primera Nacional y uno de los responsables fue Mauricio Asenjo, que anotó un golazo para abrir el marcador y fue una de las figuras del equipo de Leonardo Lemos en el estadio Malvinas Argentinas.

El goleador del Milrayitas , que suma cuatro goles en la temporada, calificó a esta victoria como “muy importante”, ya que le permite al equipo de Lomas de Zamora escalar momentáneamente al tercer puesto de la Zona A.

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“Es una victoria importante porque nos deja arriba en el torneo , metidos entre los primeros tres, y que nos permite ratificar que nos vienen saliendo bien los partidos de visitante”, señaló Asenjo en diálogo con LPF Play, destacado en el momento del equipo afuera del estadio Eduardo Gallardón, tras conseguir su tercera victoria en fila en esa condición.

La volea de Mauricio Asenjo para el triunfo de Los Andes.

Siguiendo esa línea, el delantero ponderó el trabajo de sus compañeros para sacar adelante un duro partido ante San Miguel, que en su casa había perdido un partido nada más desde octubre del 2024.

“Esto es producto del sacrificio de todo el grupo, que entrena y se entrega en la semana para lograr los objetivos. Y esto es el premio a ese esfuerzo”, destacó el futbolista formado en Banfield y con pasado en Independiente Rivadavia de Mendoza.

El golazo de Mauricio Asenjo para Los Andes

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Por el golazo del jugador de Los Andes ante San Miguel. pic.twitter.com/MRub8GhmWT — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 25, 2026 Primer gol de Los Andes (X Tendencia del Ascenso)

A los 14 minutos del primer tiempo, el delantero conectó de volea, y sin que toque el suelo, un centro desde la derecha de Matías González y fusiló a Leandro Lungarzo para el 1 a 0 del Milrayitas ante el Trueno Verde.

Por eso, luego del encuentro, recordó la jugada y comentó: “Son goles especiales, que uno siempre sueña hacer, ya que la agarré justo, bien, y por suerte tuve la fortuna de que se meta en el arco, que es lo más importante”.

Por último, sobre su actuación personal, remarcó: “Hoy tuve un buen partido, me salieron las jugadas que intenté, y estoy contento por eso, pero esto también es gracias al grupo que me ayudó a estar bien hoy”.