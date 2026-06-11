Qué estará haciendo el banfileño Ian Lucas durante el Mundial 2026

Desde este jueves a las 21.30, llega a Telefe el ciclo Por el Mundo Mundial. En esta edición especial, Marley junto al banfileño Ian Lucas se preparan para recorrer las ciudades que serán sede del Mundial 2026 y de la Selección Argentina.

El primer destino será México, el epicentro de la fiesta donde se jugará el partido inaugural. Marley junto a Ian Lucas mostrarán el clima, la cultura y cómo se viven las horas previas al arranque del torneo de fútbol más importante.

En los siguientes programas, la dupla visitará cada sede del Mundial 2026 para contagiar toda la fiesta y el color del mundial. Recorrerán las ciudades clave para vivir los encuentros con mucho humor, recorridos imperdibles y la diversión que acompaña al programa en cada destino.

Por el Mundo Mundial es una invitación a celebrar la gran fiesta del fútbol junto a Marley y Ian Lucas. Risas, despliegue y todo el color de las sedes que hacen vibrar al planeta, en una propuesta pensada para compartir la emoción de este campeonato desde adentro.

Ian Lucas viene de consagrarse como el ganador de MasterChef Celebrity y como revelación en lo Premios Martín Fierro, mientras se está consolidando en los medios, más allá de su fuerte presencia en las redes sociales.