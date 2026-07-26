Netflix estrenará el especial de “Lego One Piece”, que se trata de la nueva serie de animación de la plataforma basada en el universo de One Piece y realizado en colaboración con Lego. Dividido en dos partes, llegará a la plataforma el 29 de septiembre.

La historia funciona como una recreación de los acontecimientos de las dos primeras temporadas de la serie live-action. La narración está centrada en Usopp, quien cuenta sus aventuras junto a los Piratas del Sombrero de Paja al nuevo integrante de la tripulación, Tony Tony Chopper. El recorrido abarca desde el East Blue hasta la Grand Line, antes de la incorporación de Chopper al grupo.

El nuevo proyecto de Netflix El proyecto es producido en colaboración con The Lego Group, Shueisha y el estudio de animación canadiense Atomic Cartoons. Tom Hyndman se desempeña como showrunner, guionista y productor ejecutivo.

También participan como productores ejecutivos Eiichiro Oda, creador de ONE PIECE, junto con Jill Wilfert, Keith Malone y Lars Danielsen por Lego, y Marty Adelstein y Becky Clements por Tomorrow Studios.

Nueva serie de Netflix. En síntesis, “Lego One Piece” es una reinterpretación cómica y visualmente distinta de la historia de los Sombrero de Paja, que combina la aventura y la fantasía de One Piece con el humor y la estética de Lego.

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