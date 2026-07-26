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26 de julio de 2026
Lo que vendrá.

Netflix estrenará el especial de "Lego One Piece"

La serie de animación de Netflix funciona como una recreación de los acontecimientos de las dos primeras temporadas de la serie live-action.

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La historia funciona como una recreación de los acontecimientos de las dos primeras temporadas de la serie live-action. La narración está centrada en Usopp, quien cuenta sus aventuras junto a los Piratas del Sombrero de Paja al nuevo integrante de la tripulación, Tony Tony Chopper. El recorrido abarca desde el East Blue hasta la Grand Line, antes de la incorporación de Chopper al grupo.

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El nuevo proyecto de Netflix

El proyecto es producido en colaboración con The Lego Group, Shueisha y el estudio de animación canadiense Atomic Cartoons. Tom Hyndman se desempeña como showrunner, guionista y productor ejecutivo.

También participan como productores ejecutivos Eiichiro Oda, creador de ONE PIECE, junto con Jill Wilfert, Keith Malone y Lars Danielsen por Lego, y Marty Adelstein y Becky Clements por Tomorrow Studios.

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En síntesis, “Lego One Piece” es una reinterpretación cómica y visualmente distinta de la historia de los Sombrero de Paja, que combina la aventura y la fantasía de One Piece con el humor y la estética de Lego.

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