Benjamín Vicuña y Mónica Antonópulos protagonizan una comedia romántica de Netflix

Benjamín Vicuña y Mónica Antonópulos, en escena.

Netflix sorprendió al compartir las primeras imágenes de “Amor Rodante”, la nueva película argentina en clave de comedia protagonizada por Benjamín Vicuña, Mónica Antonópulos y gran elenco. El estreno de esta producción en la popular plataforma está previsto recién para 2027.

El nuevo proyecto argentino de Netflix está basado en la exitosa película francesa “Tout le monde debout”, que fue escrita y dirigida por Franck Dubosc.

De todos modos, esta versión fue adaptada al contexto argentino y se podrán ver escenarios naturales de Buenos Aires, la Provincia y Córdoba.

Benjamin Vicuña y Mónica Antonópulos, en escena. El elenco de la película de Netflix La película está protagonizada por Benjamín Vicuña y Mónica Antonópulos, y fue dirigida y escrita por Marcos Carnevale. El elenco de "Amor Rodante" también cuenta con figuras como Dan Breitman, Brenda Gandini, Diego Cremonesi y Fer Metilli.

Según la sinopsis oficial, un empresario con pánico al compromiso deja que una vecina crea que utiliza una silla de ruedas. Ella lo presenta a su hermana, que también se mueve en silla de ruedas, y deberá sostener una mentira cada vez más absurda, desencadenando una irresistible comedia de enredos”.

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