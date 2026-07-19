domingo 19 de julio de 2026
Escribinos
19 de julio de 2026
Lo que vendrá.

Benjamín Vicuña y Mónica Antonópulos protagonizan una comedia romántica de Netflix

Netflix compartió las primeras imágenes de “Amor rodante”, la nueva película argentina con Benjamín Vicuña, Mónica Antonópulos y gran elenco.

Benjamín Vicuña y Mónica Antonópulos, en escena.&nbsp;

Benjamín Vicuña y Mónica Antonópulos, en escena. 

Netflix sorprendió al compartir las primeras imágenes de “Amor Rodante”, la nueva película argentina en clave de comedia protagonizada por Benjamín Vicuña, Mónica Antonópulos y gran elenco. El estreno de esta producción en la popular plataforma está previsto recién para 2027.

El nuevo proyecto argentino de Netflix está basado en la exitosa película francesa “Tout le monde debout”, que fue escrita y dirigida por Franck Dubosc.

Lee además
Documental sobre la Crisis de 2001.  video
Luz, cámara, acción.

Llega "Diciembre", el documental que reconstruye la "Crisis del 2001"
Habrá shows en vivo en la final del Mundial 2026. 
En vivo.

Qué artistas se presentarán en la final del Mundial 2026

De todos modos, esta versión fue adaptada al contexto argentino y se podrán ver escenarios naturales de Buenos Aires, la Provincia y Córdoba.

Benjamin Vicuña y Mónica Antonópulos, en escena.

Benjamin Vicuña y Mónica Antonópulos, en escena.

El elenco de la película de Netflix

La película está protagonizada por Benjamín Vicuña y Mónica Antonópulos, y fue dirigida y escrita por Marcos Carnevale. El elenco de "Amor Rodante" también cuenta con figuras como Dan Breitman, Brenda Gandini, Diego Cremonesi y Fer Metilli.

Según la sinopsis oficial, un empresario con pánico al compromiso deja que una vecina crea que utiliza una silla de ruedas. Ella lo presenta a su hermana, que también se mueve en silla de ruedas, y deberá sostener una mentira cada vez más absurda, desencadenando una irresistible comedia de enredos”.

Temas
Seguí leyendo

Llega "Diciembre", el documental que reconstruye la "Crisis del 2001"

Qué artistas se presentarán en la final del Mundial 2026

Cómo fue el tratamiento que hizo Julián Álvarez contra el acné

Susana Giménez, contra la China Suárez: "Es preciosa, pero es muy..."

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Julián Álvarez, en otros tiempos. 
Cambio de imagen.

Cómo fue el tratamiento que hizo Julián Álvarez contra el acné

Las más leídas

Te Puede Interesar

Documental sobre la Crisis de 2001.  video
Luz, cámara, acción.

Llega "Diciembre", el documental que reconstruye la "Crisis del 2001"