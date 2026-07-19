Qué artistas se presentarán en la final del Mundial 2026

Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber serán los artistas que actuarán en el espectáculo del entretiempo en la final del Mundial 2026 , entre la Selección Argentina y España, el domingo en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

Además, Burna Boy, Gustavo Dudamel y el Coro PS22, formado por alumnado de la Primaria de un colegio público de Staten Island, Nueva York, con la participación de Coldplay , también aparecerán en este espectáculo de 11 minutos de duración, cuya dirección artística corre a cargo de Chris Martin, líder de la conocida banda británica.

El evento del descanso apoyará al 'FIFA Global Citizen Education Fund', una iniciativa histórica que trabaja para recaudar US$100 millones destinados a ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para la infancia de todo el mundo.

"La Copa del Mundo de la FIFA une al mundo como ninguna otra cosa puede hacerlo. Estoy agradecido de formar parte de este espectáculo de medio tiempo, y aún más de saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para la infancia de todo el mundo", declaró Justin Bieber.

Por su parte, Burna Boy considera que el Mundial "es uno de los pocos momentos que realmente logran unir al mundo entero". "Representar a África en el primer espectáculo del descanso de la Copa del Mundo es un privilegio y una responsabilidad que no me tomo a la ligera. Me siento honrado de formar parte de una actuación que no sólo celebra el fútbol y la cultura, sino que también ayuda a crear más oportunidades para la infancia a través de la educación en todo el mundo", confesó.