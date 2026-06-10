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10 de junio de 2026
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Shakira y Burna Boy presentan "Dai Dai" en la inauguración del Mundial 2026

Shakira y Burna Boy presentarán la canción oficial del Mundial 2026, en un espectáculo que tendrá la presencias de otras grandes figuras.

Shakira, en el Mundial 2026.

Shakira, en el Mundial 2026.

Shakira y Burna Boy encabezarán el espectáculo que también contará con estrellas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, grupos e intérpretes que darán vida al álbum oficial del Mundial 2026.

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Mientras que la FIFA destacó que la promoción de esta canción será un gran impulso en sus programas de apoyo a la niñez de todo el mundo.

La ceremonia de inauguración comenzará una hora y media antes del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, encuentro previsto para las 16, hora argentina.

México tendrá la primera de las tres ceremonias de inauguración programadas en esta edición mundialista en la que el país comparte sede con Canadá y Estados Unidos, que también contarán con artistas de talla mundial.

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Shakira, estrella de la Copa del Mundo.

Shakira, estrella de la Copa del Mundo.

Shakira, figura de los mundiales

Esta es la cuarta vez que Shakira participa con canciones en la Copa del Mundo. En Alemania 2006 interpretó una versión de 'Hips Don't Lie - Bamboo'; en Sudáfrica 2010 puso a bailar al mundo con su icónico 'Waka Waka' y para Brasil 2014 se hizo presente con 'La La La' en la clausura en el estadio Maracaná.

Para el de 2026, además de participar en la inauguración, también lo hará en la final de la justa el 19 de julio en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.

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