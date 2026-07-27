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27 de julio de 2026
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Sale a escena un homenaje a María Elena Walsh en el Teatro Maipú de Banfield

“Expreso al Reino del revés”, un espectáculo con las canciones de María Elena Walsh, se presenta en el Teatro Maipú de Banfield.

Se presenta en el Teatro Maipú.&nbsp;

Se presenta en el Teatro Maipú. 

“Expreso al Reino del revés”, un espectáculo teatral y musical infantil con un homenaje a las canciones de María Elena Walsh, sale a escena el viernes a las 15 en el Teatro Maipú de Banfield con las actuaciones de Facundo Pola y Yazmin Schmidt.

En estas vacaciones de invierno, en la obra, Luz y Fran, dos hermanos, se embarcan en un viaje mágico con la misión de devolverle el color y la alegría al mundo de los adultos con la ayuda de los chicos.

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Serán las clásicas canciones de la recordada María Elena Walsh quienes los harán reconectarse con su niñez y los mejores recuerdos de su infancia"

Un homenaje a María Elena Walsh.

Un homenaje a María Elena Walsh.

La puesta propone que los más bajitos y que toda la familia saquen sus boletos para subirse al expreso al Reino del Revés que está por partir.

La obra tiene libro, dirección y actuación de Facundo Pola y Yazmin Schmidt, vestuario y escenografía de Gustavo Roca Derramo, iluminación de Cristian Ruiz Díaz y música de Dany Vila.

Más info del del homenaje a María Elena Walsh

“Expreso al Reino del Revés”, viernes a las 15 en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380.

Entradas por Alternativa y en la boletería de la sala.

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