Sale a escena un homenaje a María Elena Walsh en el Teatro Maipú de Banfield

Se presenta en el Teatro Maipú.

“Expreso al Reino del revés”, un espectáculo teatral y musical infantil con un homenaje a las canciones de María Elena Walsh , sale a escena el viernes a las 15 en el Teatro Maipú de Banfield con las actuaciones de Facundo Pola y Yazmin Schmidt.

En estas vacaciones de invierno , en la obra, Luz y Fran, dos hermanos, se embarcan en un viaje mágico con la misión de devolverle el color y la alegría al mundo de los adultos con la ayuda de los chicos.

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Serán las clásicas canciones de la recordada María Elena Walsh quienes los harán reconectarse con su niñez y los mejores recuerdos de su infancia"

La puesta propone que los más bajitos y que toda la familia saquen sus boletos para subirse al expreso al Reino del Revés que está por partir.

La obra tiene libro, dirección y actuación de Facundo Pola y Yazmin Schmidt, vestuario y escenografía de Gustavo Roca Derramo, iluminación de Cristian Ruiz Díaz y música de Dany Vila.

Más info del del homenaje a María Elena Walsh

“Expreso al Reino del Revés”, viernes a las 15 en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380.

Entradas por Alternativa y en la boletería de la sala.