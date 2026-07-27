Wanda Nara subió una foto en topless y se excedió con el Photoshop

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores de Instagram con una foto en topless para promocionar su perfil OnlyFans, pero se excedió con los retoques digitales hechos con el Photoshop y un detalle desató burlas en las redes sociales.

La conductora se retocó el abdomen y se borró el ombligo, lo que generó un tendal de mensajes cargados de ironía entre los usuarios de los usuarios.

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"Son fotos viejas", "No se la nota muy preocupada por el robo que sufrió", "Siempre haciendo papelones", fueron algunas de las opiniones que se leyeron en las redes sociales.

La foto de Wanda Nara, al borde de la censura, forma parte de las publicaciones que realiza en OnlyFans , la popular plataforma para adulto.

La polémica foto de Wanda Nara.

La recompensa que ofrece Wanda Nara

Este revuelo llegó luego del mal momento que se llevó al enterarse que cuatro delincuentes habían ingresado a su casa de campo en Milán mientras ella se encontraba en el Mundial 2026.

El robo que sufrió Wanda Nara en su casa de campo de Milán sigue sumando capítulos y con el correr de las horas comenzaron a conocerse nuevos detalles de la investigación.

La propia empresaria le confirmó que ofrecerá una importante suma de dinero a quien pueda aportar información relevante sobre la banda involucrada, con una recompensa de 100 mil dólares.