lunes 27 de julio de 2026
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27 de julio de 2026
Organizado por el Municipio.

Vacaciones de invierno: en Banfield darán un taller de ciencia y tecnología

La propuesta gratuita para chicos de 5 a 14 años tendrá diferentes actividades lúdicas, desafíos y experimentos.

El taller se realizará en el Centro de Formación Tecnológica de Banfield.

El taller se realizará en el Centro de Formación Tecnológica de Banfield.

Un plan diferente y divertido para estas vacaciones de invierno es el Taller de Ciencia y Tecnología que se realizará el próximo miércoles 29 de julio en Banfield.

Organizada por el Municipio de Lomas, la propuesta para chicos de 5 a 14 años tendrá lugar en el nuevo Centro de Formación Tecnológica que está ubicado sobre la calle Barceló 470. "Es un taller para descubrir el mundo de las habilidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) a través de propuestas lúdicas, desafíos y experimentos", informaron desde la Secretaría de Educación.

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El taller se realizará en dos horarios (a las 15 y 17) y tendrá varias actividades prácticas y desafíos para que los participantes desarrollen habilidades a través del pensamiento crítico, la creatividad, innovación y el trabajo en equipo. Se trata de una metodología que pone la ciencia al alcance de todos y fomenta su interés mediante actividades que permiten conectar con el entorno y entender aquello que nos rodea.

En un mundo donde la tecnología avanza de forma constante, las habilidades STEM se vuelven cada vez más importantes de cara al futuro. Para anotarse en el taller hay que entrar a la web del Municipio y llenar un formulario. Un adulto responsable debe quedarse en el establecimiento durante la hora y media que dura la actividad para acompañar el ingreso y egreso de los chicos.

Así es el nuevo Centro de Formación Tecnológica en Banfield

El Municipio de Lomas inauguró el nuevo Centro de Formación Tecnológica en Banfield para brindar diferentes cursos y talleres gratuitos.

"Este nuevo espacio cuenta con un aula tecnológica y un aula maker totalmente equipadas para que vecinos y vecinas de todas las edades puedan participar de diferentes propuestas de formación profesional y los alumnos de nuestras escuelas tengan la posibilidad de venir a realizar prácticas y salidas educativas", destacó el intendente Federico Otermín.

En este nuevo lugar, los vecinos de todas las edades van a tener la posibilidad de experimentar con distintas tecnologías, acceder a distintos cursos y talleres que están disponibles en la plataforma Aprender Lomas y asesorarse en la búsqueda de todo el empleo que surge a partir de las nuevas tecnologías.

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