Vuelve a Banfield la Feria del Libro Cristiano para los amantes de la literatura religiosa

Tras muchos años de estar presentando la Feria del Libro Cristiano en CABA , hace un tiempo llegó a Banfield para quedarse y este fin de semana presentará su cuarta edición en dicha zona. A partir de mañana y hasta el domingo inclusive se podrá visitar la alternativa dedicada a quienes buscan lo menor de la literatura religiosa.

Los que quieran visitar la propuesta que se instala justo en plenas vacaciones de invierno, podrán hacerlo este viernes (de 17 a 22), sábado (de 14 a 22) y domingo (de 14 a 20) en Carlos Croce 1247, Banfield .

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Banfield recibirá nuevamente este acontecimiento que ha sido reconocido por el Municipio de Lomas hace tres años como de interés cultural y si bien a lo largo de más de una década se transformó en la cita obligada de quienes hacen de la lectura, un hábito, han llegado a la zona Sur para imponerse desde hace exactamente cuatro años.

La Feria del Libro Cristiano que se instalará en la sede de la Comunidad Cristiana Zona Sur ofrecerá como cada año, innumerables opciones para que el público viva una experiencia única con la palabra impresa. El ya clásico encuentro en el que convergen editoriales, librerías, autores independientes y público lector, se prepara para esta nueva temporada con novedades que le darán un carácter único.

A la habitual muestra de libros a través de stands, la FLC dispone de un espacio en el que los autores se explayan contando los pormenores del proceso creativo de sus obras. También, estará presente el Café Literario, preparado para la ocasión que contará con un excelente servicio que hará que el público pueda escuchar a sus autores favoritos mientras saborea un exquisito refrigerio.

Una salida para los niños en vacaciones de invierno

La edición de este año y como lo hacen siempre se realiza justo en el período de vacaciones de invierno, la feria tendrá un lugar dedicado exclusivamente a los niños, a través de juegos y recreación que tendrán a la literatura infantil como centro de atracción. Además, como ya es costumbre estará a disposición la radio abierta, que funcionará como un espacio de difusión y de entrevistas a autores y artistas que se den cita por los pasillos de la feria.

Otra de las novedades es que para esta ocasión, está previsto que al programa habitual se sumen conferencias y exposiciones de temas de interés general, a través de oradores invitados que le darán un valor agregado al excelente contenido literario que ya tiene la FLC.

También adelantaron que habrá durante los tres días, algunos números musicales los cuales brindarán otro matiz al encuentro con el libro. Respecto a la fecha recordaron que no es antojadiza, sino que siempre coincide con el primer fin de semana de vacaciones de invierno, porque tienen el objetivo que pueda acceder a la feria, toda la familia.

La Feria del Libro Cristiano cuenta con el aval de Editorial Logos, Sociedad Bíblica Argentina y Comunidad Cristiana Zona Sur. Para mayor información hay que seguir la cuenta de Instagram: @feriadellibrocristiano