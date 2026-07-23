Realizarán en Temperley una jornada solidaria a beneficio de un merendero

Realizarán en Temperley una jornada solidaria gratuita de modelado de cejas a beneficio.

Con el objetivo de combinar belleza con solidaridad, Mirak Estudio de Belleza, ubicado en Almirante Brown 3100, esquina Anchorena, en Temperley, realizará el domingo de 10 a 19, una jornada de modelad de cejas gratuito a beneficio del merendero "El Amparo de los Niños".

La propuesta fue impulsada por Yamila Cocuzzo, estilista de cejas y pestañas y dueña del espacio, que abrió hace dos años y medio. La iniciativa nació luego de que comenzará a colaborar con el merendero. "Estaba ayudando en el merendero y hablando con mi mamá, que es mi socia. Yo le decía que no sabía cómo ayudarlos más porque necesitaban muchas cosas para los chicos. Entonces ella me propuso hacer una jornada a beneficio de modelado de cejas", contó Yamila.

A partir de esa idea, comenzaron a organizar el evento hace más de un mes e invitó a alumnas de su estudio para que también participen y puedan seguir sumando experiencia, "no solo vas a poder probar el servicio, sino que también vas a estar ayudando a quienes más lo necesitan", destacó.

Participarán del evento las alumnas del estudio de Yamila para que puedan seguir sumando experiencia. Cómo anotarse de la jornada solidaria en Temperley Para reservar un turno será necesario comunicarse por WhatsApp y realizar una donación se recibirán golosinas para los cumpleaños, velitas, bengalas, dulce de leche repostero y crema, elementos que serán usados para celebrar los cumpleaños de los chicos y chicas que asisten al lugar. Los cupos son limitados y habrá 48 turnos disponibles.

Cocuzzo explicó que comenzó a colaborar con el merendero hace cuatro meses y que esta propuesta le permitió unir su profesión con una causa solidaria. “Siempre quise ayudar. Muchas veces pensaba que no podía porque no tenía plata o porque no sabía cómo hacerlo. Hoy poder fusionar lo que amo con una acción solidaria me llena el alma. Siento que todos podemos aportar un granito de arena para ayudar a quienes realmente lo necesitan”, expresó. La jornada buscará reunir la mayor cantidad posible de donaciones para el Comedor y Merendero El Amparo de los Niños, ubicado en Monroe 60, del Barrio San José, Temperley y puedan celebrar el Día del Niño y los cumpleaños de los chicos que asisten durante el año. Las donaciones serán destinadas al Comedor y Merendero El Amparo de los Niños del Barrio San José, Temperley.

Compartí esta nota en redes sociales:







