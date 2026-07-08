Se arma un festival solidario con música en vivo en Casa Udu

La Tropicó sonará en vivo.

Martín Gauna, el papá de las artistas lomenses Andre Gauna y Flor Gauna, necesita una mano para realizarse una operación y el domingo se arma un festival solidario con reconocidas bandas de la región sonando en vivo con su música junto con otras propuestas.

“Mi papá es jubilado y tiene que operarse, está haciendo Uber para poder llegar a los gastos de remedios, que no tiene al 100% por Pami porque se los sacaron, y el alquiler. Queremos que se pueda operar tranquilo y pueda dejar de trabajar ese tiempo para recuperarse bien”, le cuenta Andre Gauna a La Unión.

La cantante, compositora y percusionista agrega: “Por eso vamos a hacer este festival junto con la familia y amigos en Casa Udu, que muy generosamente nos abre las puertas. Es también una manera de sentirnos cerca y sentir el calor y el amor de quienes nos rodean en este momento tan difícil. Si no pueden venir pero pueden aportar algo cualquier ayuda será bienvenida”.

Festival solidario. Festival solidario con música en vivo La cita será el domingo desde las 12 en Casa Udu de Adrogué, el espacio ubicado en La Rosa 1060. También habrá comida casera y otras delicias.

Tocarán en vivo los grupos de cumbia La Tropicó y Almas Cumbieras y también se sumará Andre Gauna junto a su propia banda con un repertorio folklórico.

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