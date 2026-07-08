jueves 09 de julio de 2026
Escribinos
8 de julio de 2026
Todo mal.

Dylan Gissi terminó complicando a Cinzia Francischiello en Gran Hermano

Dylan Gissi fue parte del “Congelados” de Gran Hermano para visitar a su novia Cinzia Francischiello y rompió algunas de las reglas del juego.

Cinzia y Dylan Gissi.&nbsp;

Cinzia y Dylan Gissi. 

Dylan Gissi entró en segundo lugar, por la puerta giratoria de la casa, y aprovechó la visita para besar, abrazar, hablarle y susurrarle a su novia.

Lee además
Pincoya, quebrada en Gran Hermano. 
Todo mal.

El reclamo de Pincoya en GH tras la visita de su hermana en el Congelados
Carmiña, contra Gran Hermano. 
Todo mal.

Carmiña, contra Gran Hermano y Telefe: "No está mal presionar un poco"

"Siempre estoy con vos. Estoy preparando un montón de cosas, estás preciosa. El casamiento está encaminado, la casa está bien. Tu familia te ama, te mandan muchos besos", le dijo mientras Cinzia Francischiello sonreía y lloraba.

Y agregó: “Sos el amor de mi vida, te amo mucho, seguí jugando, seguí brillando, estas muy linda, dale para adelante. Estoy muy nervioso, no sé qué decir", expresó Dylan Gissi.

La sanción de Gran Hermano

Gran Hermano tuvo que pedirle en reiteradas oportunidades que se retire de la casa, pero el futbolista se quedó más de lo debido y no le hizo caso a la voz. Incluso, él le advirtió que podía sancionarla.

Finalmente, Gran Hermano cumplió con lo que le dijo a Dylan Gissi. "Mi casa tiene reglas para ustedes y para aquel que está de visita", explicó el Big.

De esta manera, Cinzia Francischiello no podrá nominar esta semana, no participó de la prueba del líder y la casa competirá solo por el 50% del presupuesto.

Temas
Seguí leyendo

El reclamo de Pincoya en GH tras la visita de su hermana en el Congelados

Carmiña, contra Gran Hermano y Telefe: "No está mal presionar un poco"

Leandro Nigro fue eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

U2 lanzó la canción "Streets of Dreams", con un estribillo en español

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Jorge Messi, con Lionel y Celia. 
¡Fuerza!

Celia Cuccittini dio detalles del estado de salud de Jorge Messi

Las más leídas

Te Puede Interesar

Momento único entre Maradona y un hincha de Temperley. video
Momento imborrable.

El día que un hincha de Temperley invadió una cancha para abrazar a Maradona