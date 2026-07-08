Dylan Gissi terminó complicando a Cinzia Francischiello en Gran Hermano

Tuvo lugar otra noche de congelados en la casa de Gran Hermano Generación Dorada , en Telefe. Emanuel Di Gioia fue sorprendido por Luci, su mamá, y Cinzia Francischiello por Dylan Gissi , el ex futbolista de Banfield, su novio y futuro esposo.

Dylan Gissi entró en segundo lugar, por la puerta giratoria de la casa, y aprovechó la visita para besar, abrazar, hablarle y susurrarle a su novia.

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"Siempre estoy con vos. Estoy preparando un montón de cosas, estás preciosa. El casamiento está encaminado, la casa está bien. Tu familia te ama, te mandan muchos besos", le dijo mientras Cinzia Francischiello sonreía y lloraba.

Y agregó: “Sos el amor de mi vida, te amo mucho, seguí jugando, seguí brillando, estas muy linda, dale para adelante. Estoy muy nervioso, no sé qué decir", expresó Dylan Gissi.

La sanción de Gran Hermano

Gran Hermano tuvo que pedirle en reiteradas oportunidades que se retire de la casa, pero el futbolista se quedó más de lo debido y no le hizo caso a la voz. Incluso, él le advirtió que podía sancionarla.

Finalmente, Gran Hermano cumplió con lo que le dijo a Dylan Gissi. "Mi casa tiene reglas para ustedes y para aquel que está de visita", explicó el Big.

De esta manera, Cinzia Francischiello no podrá nominar esta semana, no participó de la prueba del líder y la casa competirá solo por el 50% del presupuesto.