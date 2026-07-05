Carmiña Masi, contra Gran Hermano y Telefe: "No está mal presionar un poco"

Carmiña Masi habló públicamente sobre sus proyectos y también se encargó de revelar que mantiene un reclamo económico pendiente con la producción de Gran Hermano Generación Dorada y Telefe . La jugadora tuvo una polémica salida tras sus comentarios racistas contra Jenny Mavinga.

A meses de haber sido expulsada de la casa más famosa del país, dialogó con el ciclo Ya fue todo, que se emite por el streaming Jotax Digital.

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“Gran Hermano fue una de las experiencias más locas e increíbles que pasé”, aseguró al recordar los días que vivió dentro de la casa de Telefe.

La exparticipante, que fue cuestionada por Santiago del Moro al reclamar la deuda, también hizo referencia al corto tiempo que permaneció en competencia y al final abrupto que tuvo su estadía: “Fueron tres semanas que estuve en la casa, muy poco, pero yo la pasé muy bien”.

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“Si bien fue una expulsión, después se vino una infamia, que estoy acostumbrada también a eso”, expresó sobre el impacto que tuvo su participación una vez fuera del reality.

Carmiña Masi explicó por qué decidió realizar algunos posteos en redes sociales vinculados a su reclamo económico contra la producción.

“Hoy estoy esperando, ya que creo que estamos en un buen proceso del pago y todo eso”, manifestó al referirse a la situación que todavía estaría pendiente.

“Me parece que así es la única forma de que se acuerden, porque debe ser una cuestión de que capaz se olvidan”, explicó al justificar su decisión de visibilizar el reclamo públicamente.

Cuando le consultaron sobre la respuesta que recibió por parte del canal, Carmiña aclaró que no está llevando personalmente las conversaciones y que tiene una persona encargada de esa gestión.