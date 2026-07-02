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2 de julio de 2026
¿Qué onda?

Danelik y Brian Sarmiento anunciaron su particular casamiento

Los ex Gran Hermano Brian Sarmiento y Danelik Galazan, con Catalina Gorostidi como tercera en discordia, dijeron que quieren formalizar la relación.

Brian Sarmiento y Danelik, a full.&nbsp;

Brian Sarmiento y Danelik, a full. 

En medio del revuelo mediático, propusieron casarse dentro de la casa de Gran Hermano, en una intervención especial durante la dinámica de Congelados.

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Todo comenzó luego que Catalina Gorostidi asegurara en un programa de streaming que había mantenido un vínculo con el exfutbolista mientras Danelik seguía participando del reality. Luego aclaró que fue "una broma".

Danelik y Brian Sarmiento se quieren casar en Gran Hermano.

Danelik y Brian Sarmiento se quieren casar en Gran Hermano.

Danelik y Brian Sarmiento quieren dar el “Sí”

La singular propuesta fue realizada por la propia Danelik a través de sus redes sociales y estuvo dirigida directamente al conductor Santiago del Moro.

"Nos encantaría casarnos dentro de la casa con Brian, entrar en un Congelados, que nos case el Ari y salir", escribió, en alusión a Ariel Ansaldo, ex participante del certamen de Telefe.

En medio del revuelo en las redes sociales, luego Danelik sumó un mensaje directo para el conductor del programa: "Santiago del Moro, pensalo".

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