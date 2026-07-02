Danelik y Brian Sarmiento anunciaron su particular casamiento

El escándalo que se armó alrededor de los ex Gran Hermano Brian Sarmiento y Danelik Galazan , con Catalina Gorostidi como tercera en discordia, tomó un rumbo inesperado. El ex Banfield y la influencer anunciaron que quieren casarse y de un modo muy particular.

En medio del revuelo mediático, propusieron casarse dentro de la casa de Gran Hermano, en una intervención especial durante la dinámica de Congelados.

Se pudrió todo. Danelik estalló contra Catalina tras asegurar que estuvo con Brian

Es el amor. El importante anuncio que hicieron Brian Sarmiento y Danelik

Todo comenzó luego que Catalina Gorostidi asegurara en un programa de streaming que había mantenido un vínculo con el exfutbolista mientras Danelik seguía participando del reality. Luego aclaró que fue "una broma".

Danelik y Brian Sarmiento quieren dar el “Sí”

La singular propuesta fue realizada por la propia Danelik a través de sus redes sociales y estuvo dirigida directamente al conductor Santiago del Moro.

"Nos encantaría casarnos dentro de la casa con Brian, entrar en un Congelados, que nos case el Ari y salir", escribió, en alusión a Ariel Ansaldo, ex participante del certamen de Telefe.

En medio del revuelo en las redes sociales, luego Danelik sumó un mensaje directo para el conductor del programa: "Santiago del Moro, pensalo".