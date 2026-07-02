Leonardo Lemos y la llegada de refuerzos a Los Andes: "Vamos hacer todo lo posible"

El entrenador Leonardo Lemos reconoció que Los Andes hará “todo lo posible” para sumar refuerzos de cara a la segunda rueda de la Primera Nacional que inicia este sábado con el duelo ante Almirante Brown, en Isidro Casanova. También analizó el primer semestre del equipo y marcó los aspectos a mejorar para lo que viene.

En una entrevista con Diario La Unión , Lemos remarcó que “hay predisposición” para incorporar en este mercado de pases , aunque aclaró que el tema económico “complica un poco” esta posibilidad. Sin embargo, dejó en claro que harán un esfuerzo para potenciar el plantel del Milrayitas.

“Vamos hacer todo lo posible para tratar de inventar una ingeniería que nos permita traer algún jugador que se pueda en lo numérico o algún futbolista que pueda ser sostenido por el club que lo manda a préstamo, obviamente que llegue desde primera, para agregar alguna característica al plantel y tener más competencia interna”, remarcó el entrenador.

Los 29 puntos y el tercer puesto en la zona A invitan a la ilusión de Los Andes , que sueña con pelear arriba en la Primera Nacional . Eso es lo que también quiere el DT, pero sabe que ahora se vendrá “la etapa más dura” y por eso fue claro sobre los aspectos a mejorar.

¿Qué necesita un equipo para pelar arriba?

La solidez defensiva es fundamental y los goles tienen que aparecer para ganar partidos. El recambio también es vital porque hay viajes, aparecen las amarillas y las lesiones… Las segundas partes siempre son más duras.

Si tuviera algo para corregir algo del primer semestre, ¿qué sería?

La parte a corregir tiene que ver con la terminación de las jugadas. Creo que debemos ser más efectivos, ya que eso nos permitirá tener más puntos Nosotros fuimos un equipo que generó muchas situaciones y no concretó en consecuencia, principalmente de local. En cambio, de visitante sí lo logramos, teniendo menos chances, pero siendo más contundentes. Hay que ser más efectivos de local.

Los Andes anotó 16 goles durante el primer semestre de la Primera Nacional.

Entre lo positivo se destaca la solidez defensiva. ¿Considera que eso es un aspecto clave para pelear arriba?

La parte defensiva es muy importante. Si a un equipo le hacen pocos goles, por lo general suma y eso ayuda a sostener lugares de expectativa. De hecho, los empates que fuimos consiguiendo en la racha invicta fue la que nos permitió, a partir de algunos triunfos, estar en este lugar expectante en la tabla.

¿Qué enseñanza le dejó la pasada temporada para que este año Los Andes sea hoy uno de los animadores del torneo?

Lo del año pasado fue de aprendizaje, capaz se dio todo muy brusco a partir de haber ascendido tarde. Eso nos hizo armar un plantel un poco a las apuradas y ahora tuvimos más tiempo, y eso nos permitió estar más finos en algunas cuestiones, fuimos más ajustados en el armado y pudimos hacerlo más puntual.

Un semestre “positivo” para Los Andes

¿Qué sensaciones le dejó la primera rueda del equipo?

El balance es positivo, quizás más de lo que hubiéramos pensado. Quizás de entrada al equipo se lo veía bien en el funcionamiento, pero no se daban los resultados. Después, por suerte, aparecieron los resultados, la racha de invicto y la linda ubicación en la tabla. Así que, desde ese lugar, el balance es positivo, ya que tuvimos pocos goles en contra y muchos partidos sin perder. También es bueno que jugaron prácticamente todos los chicos del plantel, que es importante.

La solidez defensiva, una de las marca de Los Andes.

¿En qué partido se vio la mejor versión del equipo?

La mejor versión del equipo fue el partido ante Mitre, ahí salió todo redondo: se ganó, se jugó bien y se goleó. Pero también hubo otros partidos buenos, como el de Ferro y el de Racing de Córdoba. Y otro que me gustó mucho fue el que hicimos ante Defensores de Belgrano, lamentablemente nos tocó perder más allá de los merecimientos.

Por último, está cerca de cumplir dos años como técnico de Los Andes. ¿Qué significa el club en su carrera?

Los Andes ocupa un lugar muy especial, es el que más veces me tocó dirigir en mi carrera, con el que logré un ascenso, también sostener la categoría y ahora ubicados en un lugar lindo de la tabla. Si bien hubo momentos de irregularidad, todo ha sido positivo y hacia adelante. Los primeros dos objetivos que nos propusimos se lograron y ahora en el pusimos para esta temporada también se está consiguiendo, así que estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron.