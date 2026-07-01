No habrá regreso: Manuel Brondo no volverá a Los Andes

Los Andes apostó por el regreso de Manuel Brondo en este mercado de pases de la Primera Nacional , pero el delantero clave en el ascenso de 2024 declinó la propuesta y decidió seguir vinculado a Atlético Tucumán de cara al segundo semestre del año.

Brondo es un jugador muy querido por las calles de Lomas y una debilidad para el entrenador Leonardo Lemos . Por eso fue el primer apuntado por la dirigencia del “Milrayitas” para reforzar el plantel de con miras a la segunda rueda.

Con el dinero justo. Los Andes está "complicado" para incorporar en el mercado de pases

Sin embargo, la intención del futbolista de seguir jugando en la máxima categoría impidió su regreso al club en el que brilló hace dos temporadas, siendo el goleador del equipo y un pilar del ascenso logrado en Córdoba.

La confirmación llegó de parte de Lemos y de su ayudante de campo Javier Patalano. En diálogo con Pal Millon Studio, las cabezas del cuerpo técnico de Los Andes remarcaron que “la gestión se hizo, como también se hizo en cada mercado de pases”, pero informaron que “el futbolista manifestó su deseo de continuar en Primera División”.

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De esta manera, el elenco de Lomas de Zamora desterró la posibilidad de repatriar a Manuel Brondo para potenciar el ataque de cara al exigente segundo semestre que tendrá por delante y apostó su mira a hacia otros futbolistas, aunque el panorama para contar pinta complicado.

¿Los Andes podría cerrar el mercado de pases sin refuerzos?

Por estas horas, la posibilidad de incorporar futbolistas en el actual libro de pases no parece sencillo. La situación económica es una traba que le impide al club hacer una gran erogación de dinero, ya que el objetivo central es cumplir con lo que ya está firmado, algo que se le viene complicando en los últimos meses, según comentó el DT en declaraciones a la prensa.

Por este motivo, y más allá que se habló con algunos futbolistas que podrían llegar como refuerzos, el objetivo es mantener el presupuesto establecido y las chances de incorporar dependerían del ingreso de nuevos sponsors. La buena noticia es que alargó el mercado de pases.