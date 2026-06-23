martes 23 de junio de 2026
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23 de junio de 2026
En rojo.

Las expulsiones de Los Andes en Puerto Madryn, con un fresco antecedente

En los últimos partidos en la Patagonia, Los Andes fue penalizado con tres rojas, todas por actitudes antideportivas. Cerró la rueda con cuatro expulsados.

El delantero de Los Andes, Mauricio Asenjo, vio la roja a los ocho minutos.&nbsp;

El delantero de Los Andes, Mauricio Asenjo, vio la roja a los ocho minutos. 

En el partido pendiente de la 4º fecha de la zona A de la Primera Nacional, Los Andes perdió frente a Deportivo Madryn (2-1) más por sus errores propios que por virtudes del rival. Y, en ese punto, las os expulsiones fueron determinantes, sobre todo la de Mauricio Asenjo a los ocho minutos de juego.

No fue la única roja, ya que, en el final y cuando el Milrayitas pugnaba por una igualdad que mereció, Peter Grance cometió otra imprudencia y dejó a su equipo con nueve futbolistas.

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Pero, no hace mucho tiempo atrás, el 7 de septiembre de 2025, en la derrota ante el Aurinegro, Matías Gómez fue expulsado por el árbitro Joaquín Gil a los 19 minutos del primer tiempo. No caben dudas que el estadio Abel Sastre no es territorio propicio para los de Lomas de Zamora.

La irresponsabilidad de Mauricio Asenjo

El delantero Mauricio Asenjo es uno de los jugadores más importantes de la Primera Nacional, pero su temperamento lo traiciona. De entrada, tuvo un duelo particular con el central colombiano Alejandro Gutiérrez, por lo que antes de los dos minutos fueron amonestados por Daniel Zamora.

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Con esa tarjeta amarilla, el goleador mendocino de Los Andes llegaba a la décima y quedaba suspendido por las próximas dos fechas del campeonato. Pero, en el mejor momento del equipo de Leonardo Lemos, con el 1-0 a favor, otro roce con su marca derivó en la segunda amarilla y la consecuente roja cuando interceptó de manera desleal la salida del defensor.

Imprudente reacción de un futbolista experimentado como Mauricio Asenjo. Más allá de los dos goles de Deportivo Madryn y el penal errado por Facundo Villarreal, el equipo tuvo que batallar en inferioridad numérica y sintió el desgaste con el correr del partido.

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La roja al lateral izquierdo Peter Grance también es objeto de análisis. Agredir a un colaborador técnico local por retrasar el juego al no alcanzarle la pelota es inadmisible. Quién perdió más: Los Andes, porque los de afuera “son de palo”, no juegan.

El antecedente de Matías Gómez

En la temporada pasada, Los Andes pisó Puerto Madryn para enfrentar al equipo de Leandro Gracián, uno de los candidatos al ascenso, que se quedó en la puerta dos veces al perder la final con Gimnasia y Esgrima de Mendoza y la del Reducido con Estudiantes de Río Cuarto.

También se produjo una acción que condicionó al Milrayitas. La agresión de Matías Gómez a Nazareno Solís a los 19 minutos de juego. Ahí el fallo fue otro: roja directa y sanción de tres partidos por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA.

Los Andes cerró la primera rueda con un saldo de cuatro expulsados en 18 fechas, todos en condición de visitante. Los anteriores fueron Julián Navas (2º fecha contra Ciudad de Bolívar) y Tomás Blanco (13º fecha frente a Deportivo Morón).

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