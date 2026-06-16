miércoles 17 de junio de 2026
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16 de junio de 2026
Triunfazo.

Después de cuánto tiempo Los Andes ganó en el interior del país

Los Andes no lo había logrado desde su regreso a la Primera Nacional y, con el 3-0 a Mitre, volvió a festejar en una provincia luego de varios años.

Facundo Villarreal festeja con Mauricio Asenjo el segundo gol de Los Andes.

Facundo Villarreal festeja con Mauricio Asenjo el segundo gol de Los Andes.

Mauricio Asenjo llegó a los seis goles con Los Andes en la temporada.

Mauricio Asenjo llegó a los seis goles con Los Andes en la temporada.

El interior del país suele ser territorio no propicio para los equipos del Gran Buenos Aires y Capital Federal. La Primera Nacional es un campeonato duro, con varios kilómetros a recorrer y hay provincias que tiene su propio peso. Los triunfos son escasos, y el que logró Los Andes en Santiago en Estero cortó una larga sequía.

El equipo de Leonardo Lemos goleó a Mitre de Santiago del Estero por 3-0, con tantos de Alex Valdez Chamorro, Facundo Villarreal y Mauricio Asenjo, para ubicarse 3º en la zona A. Este triunfo que se hizo esperar durante todo 2025, llegó en la primera incursión de Los Andes a una provincia en la presente temporada.

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Los Andes gole&oacute; en Santiago del Estero.

Los Andes goleó en Santiago del Estero.

Desde su regreso a la máxima categoría del ascenso, el Milrayitas había empatado en Córdoba (Racing, 1-1), Entre Ríos (Patronato, 0-0), Salta (Gimnasia y Tiro, 0-0) y Mendoza (Deportivo Maipú, 1-1); y perdido en Santiago del Estero (Atlético Güemes, 1-2), Tucumán (San Martín, 0-1) y Chubut (Deportivo Madryn, 0-1).

Los Andes en el tiempo

Previo a su ascenso en 2024 a la Primera Nacional, la última victoria de Los Andes en una provincia se había dado en la temporada 2018/19, la que finalmente decretó su descenso a la Primera B.

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En cinco salidas, perdió en Mendoza (Independiente Rivadavia, 0-1), Santiago del Estero (Central Córdoba, 0-1 y Mitre, 1-2). En el medio igualó en Jujuy (Gimnasia, 1-1) y pudo ganar en Córdoba (Instituto, 1-0). La fecha de ese partido fue el 22 de marzo de 2019 y el gol lo marcó Fabricio Lenci.

Ese triunfo se dio luego de otros siete viajes, contando la temporada 2017/18: Tucumán (San Martín, 0-1), Córdoba (Instituto, 0-1), Chubut (Guillermo Brown, 0-0) y Santiago del Estero, Mitre 1-2). El antecedente fue la victoria en Santa Fe (Atlético de Rafaela, 1-0), el 22 de septiembre de 2017, con un gol de Rodrigo Bogado.

Lo que le queda afuera

En este recorrido 2026, Los Andes tendrá nuevas excursiones: Chubut (Deportivo Madryn, el próximo domingo), Salta (Central Norte), Chaco (Chaco For Ever), Santa Fe (Colón), Mendoza (Godoy Cruz) y Córdoba (Racing).

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