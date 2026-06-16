Después de cuánto tiempo Los Andes ganó en el interior del país

Mauricio Asenjo llegó a los seis goles con Los Andes en la temporada.

El interior del país suele ser territorio no propicio para los equipos del Gran Buenos Aires y Capital Federal. La Primera Nacional es un campeonato duro, con varios kilómetros a recorrer y hay provincias que tiene su propio peso. Los triunfos son escasos, y el que logró Los Andes en Santiago en Estero cortó una larga sequía.

El equipo de Leonardo Lemos goleó a Mitre de Santiago del Estero por 3-0, con tantos de Alex Valdez Chamorro, Facundo Villarreal y Mauricio Asenjo , para ubicarse 3º en la zona A. Este triunfo que se hizo esperar durante todo 2025, llegó en la primera incursión de Los Andes a una provincia en la presente temporada.

Decisión tomada. Asenjo rompió el silencio y confirmó su futuro: ¿sigue en Los Andes?

Desde su regreso a la máxima categoría del ascenso, el Milrayitas había empatado en Córdoba (Racing, 1-1), Entre Ríos (Patronato, 0-0), Salta (Gimnasia y Tiro, 0-0) y Mendoza (Deportivo Maipú, 1-1); y perdido en Santiago del Estero (Atlético Güemes, 1-2), Tucumán (San Martín, 0-1) y Chubut (Deportivo Madryn, 0-1).

Los Andes en el tiempo

Previo a su ascenso en 2024 a la Primera Nacional, la última victoria de Los Andes en una provincia se había dado en la temporada 2018/19, la que finalmente decretó su descenso a la Primera B.

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En cinco salidas, perdió en Mendoza (Independiente Rivadavia, 0-1), Santiago del Estero (Central Córdoba, 0-1 y Mitre, 1-2). En el medio igualó en Jujuy (Gimnasia, 1-1) y pudo ganar en Córdoba (Instituto, 1-0). La fecha de ese partido fue el 22 de marzo de 2019 y el gol lo marcó Fabricio Lenci.

Ese triunfo se dio luego de otros siete viajes, contando la temporada 2017/18: Tucumán (San Martín, 0-1), Córdoba (Instituto, 0-1), Chubut (Guillermo Brown, 0-0) y Santiago del Estero, Mitre 1-2). El antecedente fue la victoria en Santa Fe (Atlético de Rafaela, 1-0), el 22 de septiembre de 2017, con un gol de Rodrigo Bogado.

Lo que le queda afuera

En este recorrido 2026, Los Andes tendrá nuevas excursiones: Chubut (Deportivo Madryn, el próximo domingo), Salta (Central Norte), Chaco (Chaco For Ever), Santa Fe (Colón), Mendoza (Godoy Cruz) y Córdoba (Racing).