Cuántos kilómetros recorrerán Los Andes y Temperley en el torneo de la Primera Nacional 2026

Para Los Andes y Temperley llegó el momento del análisis de lo que será la temporada de la Primera Nacional 2026. Los dos equipos de Lomas de Zamora saben a que rivales deberán enfrentar, cuantos viajes deberán hacer y cuales serán sus respectivos recorridos en la temporada que se avecina.

Los Andes quedó ubicado en la Zona A, mientras que Temperley competirá en la Zona B. Cabe señalar que ambos equipos chocarán en la séptima fecha en el Eduardo Gallardón y volverán a reeditar una nueva edición del clásico que no se juega desde el 2019.

E l Milrayitas debutará en el campeonato el fin de semana del 7 de febrero ante Almirante Brown en Lomas de Zamora. Luego llegará el primer viaje en la fecha número 2 a Bolívar para enfrentar al ascendido Ciudad , en lo que representa un recorrido de 362 kilómetros y para la tercera jornada recibirá a Defensores de Belgrano.

Uno de los viajes más largos lo tendrá en la cuarta fecha cuando visite a Deportivo Madryn, en lo que será un recorrido de 1307 kilómetros. En la quinta jornada recibirá a Central Norte evitando un viaje a Salta de los más largos también, aunque deberá hacerlo en la segunda rueda. Para la sexta fecha será el turno de ir a Caballito para jugar con Ferro , donde recorrerá 73 kilómetros.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ascenso Mi Locura (@ascensomilocura_)

El clásico ante Temperley y la mayoría de los viajes al interior en la segunda rueda

En la séptima fecha llegará el momento de recibir a Temperley en el clásico en el Eduardo Gallardón y en la octava también será local ante Chaco For Ever. En la novena jornada visitará a Acassuso, uno de los ascendidos, en los que sólo transitará 39 kilómetros. Mientras que en la décima jornada será local de San Telmo y en la undécima jornada viajará a Los Polvorines para enfrentar a San Miguel, donde deberá realizar 52 kilómetros.

En las últimas jornadas recibirá a Colón de Santa Fe, Godoy Cruz de Mendoza, Racing de Córdoba y Estudiantes de Caseros, evitando tres viajes en la primera ronda que luego deberá hacer en la segunda parte del campeonato. Por su parte, visitará a Deportivo Morón, All Boys y Mitre de Santiago del Estero. Este último viaje será de 1380 kilómetros.

En total en toda la temporada Los Andes deberá recorrer 7.703 kilómetros en toda la temporada con los viajes que deberá hacer a Salta, Santa Fe, Mendoza y Córdoba en la segunda parte del año.

El recorrido de Temperley en la Primera Nacional 2026

El camino del Gasolero en el campeonato se iniciará en la primera jornada ante Tristán Suarez, donde deberá viajar a Ezeiza, en una distancia de 23 kilómetros. En la segunda fecha recibirá a Agropecuario de Carlos Casares en el Alfredo Beranger y en la tercera fecha llegará el primer viaje al interior para visitar a uno de los ascendidos Atlético Rafaela, donde tendrá que recorrer 486 kilómetros.

En la cuarta fecha, Temperley recibirá a San Martín de Tucumán y en la quinta jornada será el turno de visitar a Gimnasia y Tiro de Salta, donde recorrerá 1615 kilómetros en una de las distancias más largas. Para la sexta fecha el Gasolero recibirá a Atlanta, en la séptima jornada será el clásico ante Los Andes en Lomas de Zamora y en la octava fecha visitará a otro de los ascendidos Midland, que hace de local en Libertad en una distancia de no más de 52 kilómetros.

En las últimas fechas del campeonato, Temperley recibirá a Quilmes, Patronato, Deportivo Maipú, San Martín de San Juan y Guemes de Santiago del Estero. Mientras que visitará a Colegiales, Almagro, Gimnasia de Jujuy, Nueva Chicago y Chacarita.

En total, el equipo dirigido por Nicolás Domingo recorrerá 9.124 kilómetros con viajes a Carlos Casares, Tucumán, Villa Crespo, Entre Ríos, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero en la segunda parte del año.