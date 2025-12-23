martes 23 de diciembre de 2025
23 de diciembre de 2025
Decisión tomada.

Temperley se queda en casa para realizar la pretemporada

El equipo dirigido por Nicolás Domingo no se moverá del estadio Alfredo Beranger en su preparación para la próxima Primera Nacional.

Mientras se aguarda la llegada de los primeros refuerzos, Temperley definió temas cruciales en lo que respecta a su preparación con miras a la próxima temporada de la Primera Nacional, con el objetivo de que el equipo de Nicolás Domingo consiga su mejor puesta a punto para 2026.

En ese sentido, una de las cuestiones a resolver lo antes posible es el lugar para realizar la parte más dura de la pretemporada. Y el Gasolero, sobre esto, tomó una importante decisión.

Las autoridades del club, en conjunto con el cuerpo técnico que encabeza Domingo, definieron hacer la pretemporada en las instalaciones del club, aprovechando la concentración y los espacios que tienen más trabajar adentro del estadio Alfredo Beranger.

Temperley entrenamiento
El plantel de Temperley, que el viernes 2 de enero regresará a los entrenamientos, quedará concentrado en el club a partir del jueves 8 de enero para avanzar con los entrenamientos en doble turno.

Temperley aguarda por los refuerzos

Por este motivo, el objetivo de la sub-comisión de fútbol es abrochar a los primeros refuerzos antes de esa fecha para que Nico Domingo puede iniciar la pretemporada con gran parte del plantel armada.

Lo importante, en ese sentido, es que la dirigencia se movió rápido y consiguió sostener una base importante del último equipo, con la renovación de jugadores destacados como Adrián Arregui, Ezequiel Mastrolía y Luciano Nieto, entre otros.

Esto, justamente, da cierta tranquilidad de cara a lo que viene, aunque desde el club saben que deben incorporar un delantero de área y un marcador central antes del inicio formal de la pretemporada.

Al respecto, la dirigencia trabaja en diferentes opciones para cumplir los deseos del DT, pero hasta el momento no hubo avances en las negociaciones. Sin embargo, desde Temperley confían en cerrar los primeros refuerzos en los próximos días.

