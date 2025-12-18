Pocos refuerzos, pero de calidad: la idea de Temperley para el mercado de pases

Después de conseguir un aprobado en 2025 con la clasificación al Torneo Reducido y a la Copa Argentina, Temperley decidió mantener la base del último plantel para afrontar la nueva temporada de la Primera Nacional , con la ilusión de pelear por uno de los ascensos a la Liga Profesional.

Por eso, en silencio, pero con pasos firmes, la dirigencia se encargó de renovar los contratos de los futbolistas más importantes del año y ahora, cumplido ese objetivo, ya trabaja en la llegada de refuerzos.

Con la continuidad confirmada de Adrián Arregui , el capitán y emblema del Gasolero, se cerró el tema de las renovaciones y en lo que resta del año, el objetivo central de la sub-comisión del fútbol estará abocado a la llegada de refuerzos.

La idea, en ese sentido, es sumar entre seis y ocho futbolistas tener un plantel amplio que le permita al flamante entrenador Nicolás Domingo tener variantes y recambio para la exigente temporada de la Primera Nacional .

Temperley busca un goleador

En ese sentido, la prioridad está puesta en la contratación de un centro-delantero, ya que el equipo se quedó sin un referente de área tras las desvinculaciones de Javier Toledo y Luis López. Por eso, es un puesto a reforzar con urgencia, más allá de que volverá Facundo Krüger y se aguarda por el futuro de Franco Ayunta.

La dirigencia gasolera ya trabaja en diferentes opciones para el puesto, pero mantienen los nombres en total hermetismo, con la ilusión de poder cerrar el primer refuerzo antes de las Fiestas.

nico domingo temperley En Temperley, Nicolás Domingo y Jorge Colás trabajan en el armado del equipo. club Temperley.

Además de la búsqueda de un goleador, desde el club están interesados en contratar un defensor central y un marcador de punta para que Domingo pueda empezar a trabajar con un plantel conformado casi en su totalidad.

Jorge Colás, con ideas clara para la próxima Primera Nacional

El presidente de la sub-comisión de fútbol habló con el Show de Temperley (AM 1530 La Voz del Sur) y dio detalles sobre el mercado de pases que realizará Temperley para el próximo torneo.

“Hay puestos claves como marcador central, un delantero de área y un marcador de punta que trataremos de cerrarlo ahora. Y para los otros puestos nos tomaremos unos días, ya que los haremos para cercano el cierre del libro de pases. Es algo que hicimos este año y no nos fue mal”, remarcó el dirigente.

Y en ese sentido, aclaró: “Estamos buscando jugadores que, en su mayoría, están jugando en Primera División y recién al final de esta semana empezarán a quedar en libertad de acción. Nosotros estamos hablando, pero todavía no tenemos nada definido. En esos puestos debemos ser cautelosos y esperar para no tomar decisiones que después nos genere algún dolor de cabeza”.