Luis López contra los dirigentes de Temperley: "Me echaron como si fuera nada"

A Luis López se le cerraron las puertas de Temperley el club de sus amores, el que lo disfrutó en tres ciclos y con el que ascendió a Primera División . Quería retirarse del fútbol en vistiendo la camiseta Celeste , pero este miércoles le comunicaron que no formará parte de la próxima temporada de la Primera Nacional.

“ El Club Atlético Temperley informa que Luis López no será parte del plantel de fútbol profesional en la temporada 2026. Agradecemos su entrega de siempre y su amor por la camiseta Celeste”, fue el posteo en la cuenta de X.

El “Animal” dejó en evidencia que lo “echaron” de Temperley , que él no tenía una mala relación con la dirigencia encabezada por Alberto Lecchi y demás colaboradores, que el problema era de ellos hacia su persona. Eso fue lo que respondió a Diario La Unión en las redes sociales: “Yo tenía buena relación, ellos tenían un problema conmigo que nunca me lo dijeron, por eso me echaron como si fuera nada. Quiero aclararte para que queden las cosas claras”.

Los comentarios de los hinchas no se hicieron esperar: "No te vayas", "No cuidan a los ídolos", "Te bancamos" y hasta un "Vení a Los Andes, animal", fueron algunos de los mensajes.

Luis López vs. Chicago Luis López posa junto al plantel de Temperley en la previa a Nueva Chicago.

Hace dos semanas, Luis López expresó en diálogo con El Show de Temperley su deseo de continuar un año más. “No le imagino yendo a otro lado, mi idea es terminar acá y despedirme por la puerta grande en el último partido de local como hizo Fede Crivelli”, comentó el delantero oriundo de Villa Fiorito.

Números de Luis López en Temperley

Durante la temporada 2025 de la Primera Nacional, Luis López tuvo 25 presencias, en tres partidos completó los 90 minutos. Fue sustituido ocho veces, en cuatro ocasiones estuvo en el banco y no concentró en cinco fechas. Jugó, aproximadamente, 1.412 minutos. Anotó cuatro goles: Mitre de Santiago del Estero, Agropecuario Argentino de Carlos Casares, Defensores Unidos de Zárate y Chaco For Ever, este último el 28 de junio, en el estadio Alfredo Beranger.

Según registros del periodista Daniel Remolina tiene 289 presencia en Temperley, siendo el 4º jugador con más partidos disputados en el club.

Con ese último grito ante Chaco For Ever, Luis López alcanzó los 73 goles en Temperley, para ubicarse dentro de los cinco máximos artilleros de la historia del club. Se ubica por detrás de Luciano Eufemio Agnolín (147), Miguel Donnola (115), Heriberto Flores (91) y Reinaldo Harguinteguy (87).