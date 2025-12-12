El ex Temperley Cristian Aldirico sobre Cristian Tello: "Siento una tristeza muy grande"

La muerte de Cristian Tello , ex futbolista de Argentino de Quilmes que se quitó la vida sacudió al mundo del fútbol. El histórico jugador del Mate que milita en la Primera B debutó en Primera División con Cristian Aldirico como entrenador y el ex director técnico de Temperley reflexionó sobre el duro momento.

El ex jugador había nacido en San Francisco Solano jugó en las categorías infantiles de Quilmes y luego pasó a Argentino de Quilmes. Por su parte, Cristian Aldirico fue quien lo hizo debutar en la Primera del Mate con 18 años. A partir de ese momento, disputó 291 partidos defendiendo la casaca del conjunto de La Barranca Quilmeña hasta 2017 para quedar en la historia como el futbolista que más partidos jugó en la historia del club.

Luego, vistió la camiseta de San Martín de Burzaco y se retiró del fútbol a los 30 años. Su adicción al alcohol malogró su carrera profesional y luego le sumó el consumo de drogas que ocasionaron una profunda depresión, acentuada por la pérdida de su hogar la cual se incendió hace unos meses. No pudo con su tristeza y el dolor de ya no ser, sumado a los problemas económicos y familiares que lo llevaron a tomar la decisión final. Tenía 36 años, sólo le faltaba una semana para cumplir los 37, una familia con su mujer y un hijo que estaba en camino. Hoy el mundo del fútbol llora su partida.

El Polaco fue entrenador de Argentino de Quilmes en la temporada 2007, cuando hizo debutar a Cristian Tello en Argentino de Quilmes con 18 años. El director técnico tiene una gran trayectoria en el fútbol del ascenso, donde dirigió a Tristan Suarez, Talleres de Escalada y Temperley, entre otros. En aquel torneo del 2007 llegó hasta las semifinales del recucido con Argentino de Quilmes y Cristian Tello fue una de las grandes figuras del equipo.

"A Cristian me tocó conocerlo cuando era muy chico, estaba en divisiones inferiores de Argentino de Quilmes y nosotros en Primera cuando lo hicimos subir rápidamente para debutar. Era un chico que tenía muy buenas condiciones, jugaba muy bien al fútbol y era un chico muy humilde y muy trabajador y querible. En el ascenso se notaba que tenía potencial, hizo una gran carrera y la verdad que es algo impensado lo que sucedió", aseguró Aldirico en diálogo con Diario La Unión.

Asimismo, consideró que "es una tristeza muy grande su partida". Y apuntó: "Es increible que con una vida por delante haya tomado esa decisión. Los entrenadores y todos los que son parte de la docencia en el fútbol deberiamos tratar el tema del post carrera dentro del fútbol porque se hace muy difícil esa etapa para la vida cotidiana y tener una profesión fuera del fútbol con esperanzas de cosas que no se puedan cumplir y después nos encontramos con 40 años y sin posibilidades. Es un dolor terrible, una pena y acompaño a su familia en el sentimiento".

cristian tello

La desgarradora despedida de la esposa de Cristian Tello tras su muerte

En una de sus historias publicadas en Facebook, escribió como forma de despedida: “Te voy a amar para siempre, mi amor. ¿Por qué me dejaste?“. Luego, en otro posteo escribió: “Me dejaste hecha mie... me dijiste juntos de la mano siempre, somos un equipo, ¿qué pasó amor? ¿Por qué, mi flaco hermoso? Te amo, te amo y te amo. Cuida de tu bebé Jere".

“No pensaste en tu bebito, en tus demás hijos”, publicó la mujer junto a una imagen de su familia. Hace poco, Cristian Tello había sido padre y su esposa lo había confirmado en sus redes sociales.

La carrera de Cristian Tello, el exfutbolista de Argentino de Quilmes

El deportista fue protagonista del ascenso a la Primera C en 2013 y durante más de una década se convirtió en un símbolo para los hinchas. También jugó en San Martín de Burzaco y Excursionistas, pero su nombre quedó grabado a fuego en La Barranca Quilmeña.

El deportista de 36 años, fue una verdadera leyenda de Argentino de Quilmes. Surgió de las inferiores, debutó en 2007 y disputó 291 partidos, un récord absoluto en la historia del club.

Argentino de Quilmes confirmó la noticia con un comunicado en sus redes sociales: “La familia Mate lamenta profundamente el fallecimiento del exjugador de nuestra institución Cristian Tello“.

Y agregaron: “Disputó 291 partidos defendiendo la #PrimeraAlbiceleste entre 2007 y 2017 y convirtió 27 goles. Fue campeón y una de las principales figuras en la Temporada 2012/13″.