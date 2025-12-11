Temperley anunció la salida de uno de sus ídolos: los motivos del adiós de Luis López

Una noticia inesperada sacudió al mundo Temperley . El Animal Luis López no seguirá formando parte del plantel profesional para la próxima temporada de la Primera Nacional y de esta manera, el Gasolero se queda sin uno de sus ídolos y máximo goleadores para la institución de Turdera .

Con la llegada de Nicolás Domingo como nuevo entrenador y la confirmación de los referentes para la presente temporada, se especulaba con que Luis López también iba a continuar en Temperley para el próximo año. El Animal no había sido considerado por Rubén Darío Forestello para los últimos partidos y finalmente no renovará contrato con la institución de Turdera.

El atacante compartió en sus redes sociales una historia anunciado su despedida, en la cual compartió uno de los motivos de su salida del Gasolero. La mala relación con los dirigentes habría sido la causa principal para no continuar al menos por una temporada más vistiendo los colores de Temperley. En la publicación, explicó que no fue valorado como cree que se merecía.

"Gracias mi querido Temperley por tantos momentos vividos, no me alcanzan las palabras para expresar tanto sentimiento. Sos mi lugar preferido", aseguró el atacante en su cuenta personal de Instagram.

A su vez, el Club Atlético Temperley anunció la salida en sus redes sociales: "Luis López no será parte del plantel de fútbol profesional en la temporada 2026. Agradecemos su entrega de siempre y su amor por la camiseta Celeste".

La realidad es que la relación entre Luis López y los dirigentes de Temperley no era la mejor en los últimos tiempos. El atacante buscaba renovar su vínculo por una temporada más pero la Sub Comisión de Fútbol junto a la Comisión Directiva tomaron la decisión de ponerle fin a su etapa en el club.

El Club Atlético Temperley informa que Luis López no será parte del plantel de fútbol profesional en la temporada 2026. Agradecemos su entrega de siempre y su amor por la camiseta Celeste . pic.twitter.com/Bp9QrmS5UM — Club A. Temperley (@TemperleyOK) December 10, 2025

Luis López dentro de los cinco máximos goleadores de la historia de Temperley

El delantero deja Temperley tras tres años y medio en el club, donde anotó 24 goles. Si bien su última etapa estuvo marcada por las lesiones y rendimientos irregulares, el atacante se encuentra dentro de los máximos goleadores de la historia del Gasolero. El atacante nacido en Villa Fiorito hace 38 años tuvo tres etapas en Temperley. La primera fue desde el 2008 hasta el 2011, luego desde 2012 hasta 2014 y la tercera desde 2022 hasta 2025. Sus números son tremendos, ya que en 289 partidos marcó 73 goles y consiguió dos ascensos. Es el máximo goleador histórico de los últimos 50 años, pero no tendrá su despedida con la gente de Temperley en el Alfredo Beranger.

La salida de Luis Eduardo López se suma a otras confirmadas ya en Temperley. La lista la integran: Diego Magallanes, Federico Milo, Bruno Duarte, Javier Toledo, Nahuel Genez, Mateo Romero y Claudio Pombo. En contraste, Ezequiel Mastrolia, Luciano Nieto, Fernando Brandán y Gabriel Esparza seguirán en el Gasolero por una temporada más.