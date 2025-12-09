Banfield, Lanús y Temperley, pendientes de los sorteos en Ezeiza

Los sorteos se realizarán a puertas cerradas en el Predio de la AFA.

Este miércoles se realizarán los sorteos de la Liga Profesional y la Copa Argentina en las instalaciones del Predio de la AFA Lionel Andrés Messi. El primero de los torneos iba a tener su fixture este martes, pero por una cuestión de agenda del presidente Claudio Tapia se postergó por 24 horas. Banfield y Lanús conocerán con quiénes debutarán en ambos casos, mientras que Temperley estará atento a lo que suceda en los bolilleros correspondientes al torneo federal.

La particularidad del sorteo, respecto a temporadas pasadas, radica en que el evento no será televisado. No habrá transmisión oficial de AFA ni tampoco en ninguna señal deportiva. Será a puertas cerradas, con presencia de los presidentes o delegados de los clubes. Una vez finalizado el acto, la LPF publicará directamente los grupos en sus redes sociales.

El formato será el mismo. Torneo Apertura y Clausura: dos zonas de 15 equipos cada una, con un Interzonal y los Clásicos. Los primeros ocho de cada grupo se clasificarán a los Play-Offs por el título. Habrá dos descensos, uno por la Tabla de Promedios y otro por la Tabla Anual, la misma que determinará qué equipos jugarán las Copas Libertadores y Sudamericana de 2027.

Lanús , dirigido por Mauricio Pellegrino , finalizó segundo en la Zona B, a un punto de Rosario Central. En octavos de final enfrentó a Tigre -7º de la Zona A- siendo eliminado en la Fortaleza por 1-0 . El Granate disputó este partido cuatro días después de haber sido campeón de la Copa Sudamericana en Asunción , que le permitió clasificarse a la Copa Libertadores 2026.

En tanto, Banfield libró batalla contra el descenso hasta dos fechas antes del final del Torneo Clausura. El equipo de Pedro Troglio mantuvo la categoría tras vencer a Lanús por 2-1 en el estadio Florencio Sola, pero en busca de entrar a los Play-Offs sumó un punto de seis y finalizó 9º en la Zona A por diferencia de goles con Estudiantes de La Plata, que jugará la final ante Racing. El Taladro quedó a 14 puntos del último puesto para la Copa Sudamericana 2026.

Copa Argentina con novedades desde octavos

Con la victoria de Claypole por penales frente a Deportivo Español por el Torneo de Primera C, se completó el cuadro de 64 equipos. Este año, el campeón fue Independiente Rivadavia de Mendoza, el 9º campeón en 13 ediciones. A partir de los octavos de final se implementará el VAR, a diferencia de este año que solo se utilizó en la final entre la Lepra mendocina y Argentinos Juniors.

Temperley Copa Argentina Copa Argentina 2024: batacazo de Temperley eliminando a River por penales.

Lanús, en tanto, llegó hasta cuartos de final, donde fue eliminado por Argentinos -finalista-. En etapas anteriores pasó a General Lamadrid, Vélez Sarsfield y Huracán. Por su parte, Banfield se quedó en 16avos. de final tras perder con Tigre, habiendo vencido antes a Villa Mitre de Bahía Blanca.

Por su parte, Temperley regresa luego de su última participación en 2024, donde dio el batacazo y eliminó por penales al River de Martín Demichelis.

Mejor actuación de Lanús en Copa Argentina: semifinalista en 2014/15 (perdió con Boca) y 2019 (cayó ante Central Córdoba de Santiago del Estero).

Mejor actuación de Banfield en Copa Argentina: semifinalista en 2022 (fue derrotado por Talleres de Córdoba).

Mejor actuación de Temperley en Copa Argentina: semifinalista en 2018 (Rosario Central lo eliminó por penales).

Todos los clasificados a la Copa Argentina

Primera División: Aldosivi de Mar del Plata, Argentinos Juniors, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Belgrano de Córdoba, Boca Juniors, Central Córdoba de Santiago del Estero, Defensa y Justicia, Deportivo Riestra, Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Godoy Cruz de Mendoza, Huracán, Independiente, Independiente Rivadavia de Mendoza, Instituto de Córdoba, Lanús, Newell’s, Platense, Racing Club, River Plate, Rosario Central, San Lorenzo, San Martín de San Juan, Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba, Tigre, Unión de Santa Fe y Vélez Sarsfield.

Primera Nacional: Deportivo Madryn, Atlanta, San Miguel, Tristán Suárez, Gimnasia y Tiro de Salta, San Martín de Tucumán, Deportivo Maipú de Mendoza, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes, Deportivo Morón, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Temperley, Agropecuario Argentino de Carlos Casares y Chaco For Ever.

Primera B: Ferro Carril Midland, Real Pilar, Argentino de Merlo, Deportivo Armenio y Acassuso.

Primera C: Camioneros, Atlético Ituzaingó, Sportivo Barracas y Claypole.

Torneo Federal A: Ciudad Bolívar, Argentino de Monte Maíz, Olimpo de Bahía Blanca, Deportivo Rincón, Atenas de Río Cuarto, Sportivo Belgrano, Atlético Rafaela, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, San Martín de Formosa y Sarmiento de La Banda.