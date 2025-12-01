Quiénes son los ex Banfield y Temperley que lograron el ascenso a Primera con Estudiantes de Río Cuarto

Estudiantes de Río Cuarto logró el ascenso histórico a la Liga Profesional del fútbol argentino tras vencer a Deportivo Madryn. Después de 40 años, el León del Imperio jugará en la máxima categoría y entre sus filas se encuentran ex Banfield y Temperley que fueron importantes para alcanzar la gloria en el torneo de la Primera Nacional.

Luego de imponerse 2 a 0 como local y de empatar 1 a 1 en Puerto Madryn , el equipo dirigido por Iván Delfino dejó atrás los años de frustraciones y volverá a codearse con la elite del fútbol argentino.

El principal exponente de Estudiantes de Río Cuarto es su entrenador Iván Delfino . El "padre de la criatura" tiene pasado en Banfield como jugador y en Temperley como director técnico. Vistió la casaca del Taladro desde 1992 hasta 1996 y dirigió al Gasolero en la temporada 2016.

Como entrenador consiguió el ascenso a Primera con Patronato en 2015 , pero tenía la espina de haber perdido tres finales con el Verde de Junín desde 2017 hasta 2019.

"En algunos equipos pude hacerlo, en otros no pude quedarme. Pero hoy, con Estudiantes, estamos celebrando porque logramos lo que nos propusimos desde el día uno", resaltó un Delfino que también se mostró con los pies sobre la tierra, reconociendo que la Primera División será otro desafío aún mayor.

ivan delfino Iván Delfino fue jugador de Banfield y entrenador de Temperley.

La revancha de Alejandro Cabrera, de las lesiones en Banfield a la gloria

Uno de los jugadores que fue importante para la campaña de Estudiantes de Río Cuarto es Alejandro Cabrera. El Colo supo vestir la camiseta del Taladro desde el 2020 al 2023, disputando 83 partidos y marcando 4 goles. Luego, se marchó a Estudiantes de Río Cuarto para vivir este presente.

Una de sus declaraciones más fuertes en medio de los festejos, fue la dura realidad que atravesó tiempo atrás y que si no hubiera persistido, hoy por hoy no estaría contando esta felicidad: "Hubo un momento hace dos años atrás donde quise dejar el fútbol y hoy estoy viviendo esto", aseguró al recordar las lesiones que lo tuvieron a maltraer en Banfield y amenazaron con terminar su carrera futbolística. Entre 2023 y 2024, Cabrera sufrió dos roturas del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. En 2021, su carrera sufrió un parate especialmente doloroso: en medio de un acuerdo para pasar a Belgrano de Córdoba, se rompió los ligamentos por segunda vez, frustrando así su transferencia. Hoy el fútbol le dio revancha con el ascenso a Primera con Estudiantes de Río Cuarto.

colo-cabrera-banfield-2022 Alejandro Cabrera tuvo su revancha en el fútbol tras su paso por Banfield.

Lucas Angelini y Agustín Fontana, otros ex Temperley y Banfield campeones

Por su parte, Lucas Angelini fue otro de los jugadores que fue parte del plantel campeón con Estudiantes de Río Cuarto. El nacido en Lanús hace 30 años, ya tuvo tres etapas con la camiseta de Temperley (2019, 2023 y 2024). Fue cédido por la institución de Turdera al León del Imperio, donde convirtió un gol ante Colón de Santa Fe en la campaña que devolvió al conjunto cordobés a Primera luego de 40 años.

"Nos propusimos ganar los dos partidos y creo sacando algún desperfecto porque el rival propone, creo que fuimos justos ganadores. Se lo dedico a mi familia y a mis amigos. Cuando hace un año y medio me tocó irme de mi cuidad me costó mucho. Soy una persona muy apegada a mis amigos y a mi familia. Alicio Dagatti (presidente de Estudiantes) me convenció de este proyecto y soy un agradecido a él”, aseguró Angelini en los festejos por la consagración.

Por último, Agustín Fontana es otro ex Banfield campeón con Estudiantes de Río Cuarto. Nacido en Lomas de Zamora hace 29 años, el Chino jugó en el Taladro desde el 2014 hasta el 2021 y luego tuvo pasos por River, Defensa y Justicia, Sarmiento de Junín, Águilas Doradas de Colombia y su llegada se dio a Estudiantes de Río Cuarto para este 2025.

En el equipo cordobés tuvo un desempeño discreto: 23 partidos en los que anotó tres tantos y dio una asistencia. El dato curioso es que ya lo expulsaron dos veces. La primera fue en la ida de cuartos de final del Reducido ante Gimnasia y Tiro de Salta por doble amarila. La segunda, roja directa frente a Temperley en la fecha 13. Sin embargo, Fontana, que jugó los últimos cinco minutos en la ida frente a Deportivo Madryn, pudo redimirse en el Pincha y subir a Primera.