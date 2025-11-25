Banfield avanza en las negociaciones con el entrenador Pedro Troglio

Banfield necesita realizar una gran temporada 2026, ya que arrancará complicado en la Tabla de los Promedios. El formato continuará siendo el mismo, con dos descensos, el otro por Tabla Anual , donde el Taladro deberá sumar la mayor cantidad de puntos para alimentar su bajo coeficiente.

La dirigencia ya puso en marcha el operativo 2026, comenzó gestiones para retener jugadores con los clubes dueños de sus pases, pero también pondrá máxima atención en Pedro Troglio , el entrenador que luchó contra viento y marea para mantener al equipo en Primera División.

Logró ese objetivo dos fechas antes del cierre del Torneo Clausura, en el clásico ante Lanús , pero en los dos partidos siguientes no le alcanzó para clasificarse a los octavos de final por el título. La derrota con Aldosivi fue un golpe duro y el empate con Central Córdoba de Santiago del Estero resultó insuficiente.

La dirigencia no se quiere dormir y los contactos con su representante Claudio Paul Caniggia ya comenzaron para ir puliendo detalles y las primeras conclusiones parecen ser “positivas” aunque no definitivas.

La situación de Troglio

Troglio firmó contrato en mayo hasta junio del próximo año, pero la intención de la Comisión Directiva encabezada por el presidente Matías Mariotto y la Secretaría Técnica es prolongarlo hasta diciembre. Ambos partes están más que conformes con el trabajo del oriundo de Luján y le van a ofrecer seis meses más de vínculo. De esta forma, de aceptar, el DT podrá competir en el Torneo Apertura 2026 sin estar pensando que pasará en el segundo semestre.

Además, hizo ruido puertas adentro lo expresado por Pedro Troglio en relación a que quiere dirigir una Selección y un Mundial. La respuesta a una pregunta picante de Guillermo Barros Schelotto no pasó desapercibida en el Mundo Banfield. “Me encantaría algún día dirigir a una Selección y poder ir a un Mundial”, expresó. ¿Vos decís que te van a llamar?, indagó el “Mellizo. “Vamos a ver. Igual ahora estoy acá (Banfield), pero me encantaría ir a un Mundial como técnico, ya lo hice como jugador. Así que, si se da, me gustaría”, manifestó.

Troglio y Reggi Pedro Troglio con su ayudante Gustavo Reggi.

Honduras anda dando vueltas. Troglio dirigió muchos años en el país centroamericano, donde fue múltiple campeón, y estuvo en carpeta de la Federación para la clasificación a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El DT de Banfield y el exdelantero coincidieron en su época como futbolistas en River Plate, luego fueron transferidos conjuntamente a Hellas Verona y disputaron el Mundial Italia ’90, donde fueron subcampeones.