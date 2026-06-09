El lomense Facundo Medina en los planes de River

River quiere detonar el mercado de pases de invierno con figuras internacionales. Ya se aseguró a Nicolás Otamendi . Ahora va por otro defensor de la Scaloneta, que jugará su primer Mundial . Se trata del lomense Facundo Medina , del Olympique de Marsella.

El oriundo de Villa Fiorito, que en el fútbol argentino solo jugó en Talleres de Córdoba dos temporadas previo a emigrar a Francia, donde también formó parte del Lens, es uno de los apuntados por el español Pablo Longoria, Director Deportivo del Millonario.

Desde la región. Un ex Lanús, un ex Banfield y un lomense en la prelista de la Selección

La ingeniería de River apunta al mercado europeo. Nicolás Otamendi firmó luego de quedar libre del Benfica, de Portugal, pero el abanico de posibilidades se extiende a Mauro Aranbarri , mediocampista uruguayo del Getafe, de España -casi cerrado-; el delantero argentino Ángel Correa, de Tigres, de México; su compatriota y volante ofensivo Thiago Almada , de Atlético de Madrid, de España y el también mediocampista colombiano Nelson Deossa , del Betis, de España.

En la Selección Argentina, Facundo Medina estuvo en procesos Sub-20 y Sub-23. En la Mayor, debutó en junio de 2023 contra Indonesia, disputando 60 minutos. Consolidado en la Ligue 1, su versatilidad a desempeñarse como marcador central o lateral zurdo llamó la atención del entrenador Lionel Scaloni, que en definitiva lo metió en la lista oficial para disputar el Mundial 2026 de los Estados Unidos, México y Canadá.

Facundo Medina transcurrió toda su infancia en Villa Fiorito, Lomas de Zamora, dando sus primeros pasos con la pelota en la cancha Los Gauchitos de Fiorito, la misma donde Diego Maradona soñó con jugar y ganar un Mundial, que concretó en México 1986.

Vuelve a donde todo comenzó

De lo más bajo fue creciendo, cartonero de pibe llevar unos pesos a casa. Futbolísticamente lo acobijó River, donde a mediados de 2016 fue promovido al primer equipo. No jugó de manera oficial, pero en un amistoso por la Copa Conmemoración en el estadio Ciudad de La Plata fue parte del equipo que venció a Olimpia de Paraguay (5-1).

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Los 11 dirigidos por Marcelo Gallardo fueron: Enrique Bologna; Camilo Mayada, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Facundo Medina; Joaquín Arzura y Nicolás Domingo; Rodrigo Mora y Denis Rodríguez; Marcelo Larrondo e Iván Alonso.

El destino puede darle revancha a Facundo Medina, pero habrá que ver cuál es la intención del defensor que desde 2020 está radica en Francia. Lo que lo acercaría a Núñez es que su contrato con Les Phocéens caduca el próximo 30 de junio. Sin embargo, el club de la costa mediterránea tiene a su favor una opción de compra.