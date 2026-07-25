Vuelve a Lomas una ONG que intenta unir a la comunidad con diferentes actividades para grandes y chicos

A partir de agosto en Garona 2385, Lomas de Zamora vuelve a abrir sus puertas la Asociación Civil.

Con mucho esfuerzo, pero con la convicción que ayudar siempre es la mejor opción es que la Asociación Social Elegimos Lomas volverá a abrir sus puertas en agosto tras varios cierres por no poder sostener el espacio y para atraer a la comunidad tienen prevista una agenda con distintas opciones para grandes y chicos.

Mónica Cruz que es quien creó este espacio en 2008 junto a su familia y la colaboración de sus amigos reflexionó: "Volvemos después de varias charlas porque sostener una institución sin fines de lucro es muy difícil, pero también es cierto que los mismos vecinos nunca nos olvidaron y son los que siempre preguntaban cuando retomamos".

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Por eso, en esta oportunidad los que se acerquen al espacio ubicado en Garona 2385, Lomas se van a encontrar con actividades y talleres gratuitos y otros con un arancel super bajo y accesible para que toda la comunidad pueda participar.

"También vamos a tener muchas opciones de shows a la gorra, pero siempre bajo el objetivo principal que para nosotros es ayudar y unir a la comunidad de Lomas y alrededores", resaltó la responsable de la asociación civil.

A pulmón, pero con las ganas de sostener un lugar de pertenencia en Lomas

Desde que en 2008 se abrió la institución que en aquel entonces tenía otro nombre, con cierres y aperturas de por medio, siempre se sostuvieron gracias a sus propios medios y a la ayuda solidaria de muchas personas y quieren que esto continúe de la misma manera.

En 2021 nace definitivamente Elegimos Lomas que se pudo mantener activo hasta 2024. "Dependemos de nosotros mismos porque todo lo conseguimos nosotros como familia solidaria que somos", destacó Cruz con orgullo, pero además añadió: "Ahora decidimos apoyar a los vecinos porque realmente no hay día que no nos recuerden que bien que la pasaban acá, dentro de Elegimos Lomas".

Como en el barrio donde está ubicada la ONG hay muchas personas mayores, Elegimos Lomas es ese espacio de encuentro para ellas. "Muchas señoras se acercaban a hacer manualidades y de repente había otra actividad y se unían como algún festejo por el Día del Niño, por ejemplo", recordó la creadora de la asociación civil sin fines de lucro.

Cuales son las actividades que ofrecerán

Para poder reunir a toda la comunidad, desde Elegimos Lomas ya programaron una agenda para que puedan acercarse grandes y chicos. "Vamos a reabrir ahora en agosto con todas las actividades a full y esperamos que se sumen muchos vecinos", pidieron.

Entre las actividades que estarán disponibles destacaron que se podrá participar de apoyo escolar para todos los niveles, es decir para los niveles de primaria, secundaria y hasta universitario de todas las materias.

También va haber clases dinámicas para chicos y adultos de inglés, sobre todo para los que necesiten de apoyo en dicha materia. En tanto, para las personas más grandes van a tener a disposición el taller para adultos y adultos mayores donde se podrá trabajar la memoria cognitiva, se brindarán herramientas para el manejo de celular e internet. Además, habrá momentos para el canto y el arte terapia.

Otro de los cursos a los que se podrá acceder es el de portugués para los que quieran aprender conversación y gramática en nivel inicial. Por último van a incorporar el taller para familias con acompañamiento integral. Allí se va a poder encontrar con orientación vocacional, asistencia psicológica y un constante acompañamiento con escucha para quienes lo necesiten.

"Los esperamos a todos, a que vengan a conocernos porque para nosotros es una gran responsabilidad volver a abrir, pero también sabemos que es una función que nos llena el alma", concluyó Cruz.

Para pedir más información o anotarse en algunas de las actividades hay que seguir la cuenta @elegimoslomas o comunicarse a través del número de WhatsApp al 1155738987