El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora reconoció el trabajo social de la ONG Princesas Solidarias

Actualmente son 15 las integrantes de la ONG de Lomas de Zamora que visitan a los niños en distintos lugares, pero buscan voluntarias.

Con el motivo principal de destacar la trayectoria solidaria a través de 30 años, la ONG Princesas Solidarias de Lomas de Zamora recibió el merecido reconocimiento por parte del Honorable Concejo Deliberante (HCD) . La distinción valora "su invaluable aporte al fortalecimiento del entramado social y comunitario del distrito".

Con la simple convicción de sacar sonrisas a los chicos en comedores, hogares, hospitales y distintos barrios, las Princesas Solidarias han trabajo voluntariamente por estas tres décadas interrumpidas. El proyecto nació gracias a un grupo de exalumnas del Colegio Bolívar donde promueven las acciones sociales activamente.

Orgullo local. El Concejo Deliberante reconoció al Diario La Unión por su trayectoria y su aporte a Lomas

"Al principio éramos payasas-animadoras que es la forma de llamar a las voluntarias del catecismo de ese colegio y cuando fue el boom de las princesas decidimos formar la ONG", contó Romina Soto que es una de las fundadoras de la organización y quien agregó respecto a la historia: "Como yo seguí vinculada a la actividad de la animación al terminar el colegio continuamos la actividad siempre con las alumnas del Bolívar, con la colaboración de madres, vecinos y empresas".

Gracias a la concejal de La Libertad Avanza, Cecilia Gómez que fue quien presentó el proyecto para esta distinción tan especial es que la ONG fue reconocida por su trayectoria solidaria. Pero, fue Soto quien destacó que esto llega después de mucho recorrido y de encontrarse con muchos partidos políticos: "Nuestra bandera siempre fue la misma porque entendemos que la empatía por los niños es de todos, no tiene color político".

Por tal motivo, las Princesas Solidarias aclararon que nunca militaron, ni tuvieron un tinte político, sin embargo todos los partidos las han apoyado y agradecieron profundamente ese respeto y reconocimiento sobre el trabajo que vienen haciendo hace tanto tiempo.

"Con esta distinción podemos llegar a más empresas. Si bien tenemos a muchos espacios que avalan lo que hacemos, es muy importante lo que nos otorgó el HCD", admitió Soto y resaltó que es "un mimo para el alma".

Las chicas se visten de princesas para ir a los hospitales, hogares, comedores, merenderos y a todo lugar donde haya un niño. "Nunca paramos de hacer este tipo de visitas, pero lo del Concejo en ese momento es muy importantes porque estamos pasando un momento difícil sobre todo para encontrar voluntarias que colaboren con nosotras", dijo la responsable de la ONG.

Actualmente, el grupo cuenta con 15 mujeres que voluntariamente participan de las visitan a distintos lugares, si bien entre ellas se van turnando, están necesitando de nuevas voluntarias. "Hay muchas que se fueron porque se mudaron, otras que van volviendo. Por eso, también estamos sumando madres solidarias y mini princesas solidarias que son esas nenas que contagian a otros chicos la posibilidad de donar sus juguetes", explicó.

Desde un principio se enfocaron en la niñez y siguen construyendo para continuar por el mismo camino. No sólo recorrieron distintos espacios en estos 30 años, también acompañaron campañas solidarias para un sin fin de familias que atravesaban momentos difíciles: niños en espera de trasplantes, operaciones costosas, medicación, sillas de ruedas y tantas necesidades urgentes.

"Creemos que cuando juntamos fuerzas, cuando nos unimos desde el corazón y pensamos en los demás, todo se puede lograr. Seguiremos trabajando, porque la solidaridad no tiene colores: tiene compromiso, empatía y amor por nuestros niños", concluyeron desde la ONG.

Mirá el agradecimiento que hizo la ONG en su cuenta de Instagram: