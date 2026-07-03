Cerró una reconocida fábrica de cerveza artesanal en Lomas

Tras más de una década de actividad la fábrica de cerveza Gulliver anunció su cierre.

La crisis económica que atraviesa el país continúa teniendo impacto en el ámbito local y suma un nuevo caso entre las pequeñas y medianas empresas. Esta semana la fábrica de cerveza artesanal Gulliver anunció el cierre de su planta ubicada en Molina Arrotea 1171 , Lomas de Zamora , luego de 11 años de trabajo.

La noticia fue comunicada a través de sus redes sociales, donde los responsables del emprendimiento explicaron los motivos: “Lamentablemente hemos tenido que tomar la decisión de cerrar la fábrica. No es marketing, no es joda”, comienza el mensaje difundido por la fábrica.

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En el mismo comunicado la cervecería lomense señaló que se trata de "la triste realidad que nos golpea y nos obliga a tomar esta decisión” y remarcaron que el rubro cervecero atraviesa un momento complicado vinculado a que el "consumo masivo que está cada día más bajo y deteriorado".

Además, recordaron las dificultades que atravesaron durante esos años para sostener la cervecería: "Hemos dado todo por sostener a Gulliver, devaluaciones, pandemia, inflación, le pusimos el pecho a todas pero nos terminaron ganando". En el programa Palo y Zanahoria de El Destape 1070, su dueño Martín Arnal consternado por la situación detalló que en la fábrica "podíamos producir 30 mil litros por mes y últimamente estábamos laburando al 20% de nuestra capacidad".

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El mensaje de otras cervecerías de Lomas

Tras conocerse la noticia, distintas cervecerías y comercios de la región manifestaron su apoyo a través de los comentarios. Desde Ley Primera, cervecería ubicada en Garibaldi 2030, escribieron: “Tristeza, amigos. Pero seguramente sea para tomar impulso. ¡Copa arriba y cuentan con nosotros!”.

Por su parte, desde Myst Brewing, bar y fábrica de Lavallol ubicada en Santa Catalina 451, expresaron: “Fue un placer compartir momentos y eventos con ustedes. Estamos todos remándola, se los va a extrañar mucho. Fuerza y suerte para lo que venga”.

La publicación también recibió numerosos mensajes de clientes y seguidores, una de las usuarias dijo: “Lamento muchísimo tener que leer esto. La mejor cerveza de Lomas. Abrazo grande y ojalá venga algo mejor o vuelvan cuando todo el entorno acompañe”.