Fiorito: durante el partido de Paraguay una "bala perdida" casi impacta en una nena de 2 años

Una familia de Villa Fiorito descubrió que una presunta bala perdida casi provocó una tragedia: había atravesado el techo de su casa en horas de la madrugada, y caído a pocos centímetros de la cama donde dormía una nena de apenas dos años.

El dramático episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre las calles Baradero y Unamuno, y algunos vecinos lo atribuyeron a los "festejos" por la víctoria de Paraguay contra Alemania en el Mundial 2026 , mientras que otros se lo adjudicaron a un "velorio tumbero" en la zona.

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Según relató una vecina en sus redes sociales, todo ocurrió cerca de la 1 de la madrugada del pasado 30 de junio, cuando su hermana, que descansaba junto a su hija, escuchó un fuerte impacto en el techo y pensó que era "un piedrazo".

En ese momento salió al patio, pero no encontró a ninguna persona en las inmediaciones. Sin advertir lo que realmente había ocurrido, volvió a acostarse.

El orificio de la presunta bala perdida en el techo de chapa.

La sorpresa llegó horas después. Mientras barría la casa durante la mañana, encontró un proyectil en el piso y observó un agujero en el techo, muy cerca del lugar donde había dormido la pequeña.

"Es una total indignación que sean tan inconscientes al tirar al aire como si nada. Gracias a Dios no pasó nada, pero pudo haber ocurrido un accidente. Yo alquilo al lado y también tengo una bebé de dos años", expresó la mujer en la publicación que rápidamente se viralizó.

Versiones sobre la bala perdida

El caso generó preocupación entre los vecinos de Villa Fiorito. En los comentarios de la publicación, varias personas sostuvieron que la bala perdida podría haber sido consecuencia de disparos al aire realizados durante los festejos por la victoria de Paraguay sobre Alemania en el Mundial.

Sin embargo, esa versión no fue confirmada oficialmente y, hasta el momento, no trascendió información sobre una investigación que haya determinado el origen del proyectil. Además, algunos se animaron a comentar que se trató del "velorio" de un delincuente abatido,