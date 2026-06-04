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4 de junio de 2026
Enfrentamiento.

Tiroteo y detención en Fiorito: atraparon a un delincuente que robó un auto

Cuando la Policía intentó interceptar el vehículo, hubo un feroz tiroteo que terminó con un ladrón arrestado.

El auto fue recuperado en Ingeniero Budge.

El auto fue recuperado en Ingeniero Budge.

Un joven de 25 años fue detenido la localidad de Villa Fiorito, acusado de participar del robo de un auto en Lanús y de un tiroteo con la Policía. Hubo dos cómplices prófugos.

Según informaron fuentes policiales a La Unión, todo comenzó con el robo de un Fiat Cronos en Lanús. Efectivos de la Comisaría 4ª de ese distrito recibieron la noticia de que el vehículo había sido encontrado en Ostende y Espronceda, en Ingeniero Budge. Allí, en conjunto con el Comando de Patrullas de Lomas de Zamora, arrestaron a un menor de 17 años.

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Momentos después, tomaron conocimiento sobre el robo de un Honda Fit color negro en Lanús, que había sido reportado en territorio lomense. Los policías, ya en la zona, encontraron el vehículo en Murature y Canadá, en Villa Fiorito, pero al momento de interceptarlo, tuvieron que afrontar una situación sumamente peligrosa.

Tiroteo en Fiorito

detenido
El detenido tras el tiroteo.

El detenido tras el tiroteo.

Del Honda Fit bajaron tres delincuentes armados que apuntaron contra los policías de Lanús. De esa manera se inició un tiroteo que fue aprovechado por los ladrones para escapar. Sin embargo, uno de ellos fue reducido.

El delincuente fue identificado como A.D.O., de 25 años. Era quien manejaba el auto que trasladaba a la banda durante el raid delictivo. Inmediatamente incautaron el vehículo y se llevaron detenido al sujeto.

El imputado fue trasladado a la Comisaría 4ª de Lanús, donde se le inició una causa por “robo automotor agravado”. Quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº7 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.

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