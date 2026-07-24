sábado 25 de julio de 2026
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24 de julio de 2026
Madrugada accidentada.

Temperley: un motociclista quedó atrapado debajo de un colectivo tras un fuerte choque

La víctima fue liberada por los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora y trasladada al Hospital Gandulfo por una ambulancia de Emergencias 107.

El motociclista quedó atrapado debajo del colectivo.

El motociclista quedó atrapado debajo del colectivo.

Un motociclista de aproximadamente 30 años tuvo que ser rescatado por los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora tras quedar atrapado debajo de un colectivo de la línea 266 con el que chocó durante la madrugada de este viernes en Temperley.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:15 en la esquina de Calderón de la Barca y la avenida Eva Perón, donde, por causas que son materia de investigación, colisionaron ambos vehículos.

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Una vez liberado, el hombre recibió las primeras asistencias y fue trasladado por una ambulancia del Servicio de Emergencias 107 de Lomas de Zamora al Hospital Gandulfo, donde ingresó para recibir atención médica por las heridas sufridas.

Personal de Bomberos de Lomas rescat&oacute; a la v&iacute;ctima.

Personal de Bomberos de Lomas rescató a la víctima.

Cómo fue el choque

Por el momento no trascendió información oficial sobre el estado de salud del motociclista herido, ni sobre las circunstancias que provocaron el choque.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el impacto, y determinar las responsabilidades de los involucrados.

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