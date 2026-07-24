Temperley: un motociclista quedó atrapado debajo de un colectivo tras un fuerte choque

Un motociclista de aproximadamente 30 años tuvo que ser rescatado por los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora tras quedar atrapado debajo de un colectivo de la línea 266 con el que chocó durante la madrugada de este viernes en Temperley .

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:15 en la esquina de Calderón de la Barca y la avenida Eva Perón, donde, por causas que son materia de investigación, colisionaron ambos vehículos.

Perdió el control. Terrible choque y vuelco en Temperley, en la previa del partido de Argentina

Accidente. Fuerte choque en Villa Centenario: se subió a la vereda e impactó un poste de luz

Según informaron fuentes oficiales a La Unión , el conductor de la moto quedó aprisionado debajo del colectivo y debió ser rescatado por personal de los Bomberos , que trabajó en el lugar con dos dotaciones.

Una vez liberado, el hombre recibió las primeras asistencias y fue trasladado por una ambulancia del Servicio de Emergencias 107 de Lomas de Zamora al Hospital Gandulfo, donde ingresó para recibir atención médica por las heridas sufridas.

Personal de Bomberos de Lomas rescató a la víctima.

Cómo fue el choque

Por el momento no trascendió información oficial sobre el estado de salud del motociclista herido, ni sobre las circunstancias que provocaron el choque.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el impacto, y determinar las responsabilidades de los involucrados.