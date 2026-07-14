martes 14 de julio de 2026
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14 de julio de 2026
Accidente.

Choque múltiple en Camino Negro: vehículos muy dañados y un herido

Ocurrió este martes por la tarde. El choque involucró a dos autos, una camioneta y un camión. Hubo una persona hospitalizada.

Serios daños en el choque.

Serios daños en el choque.

Cuatro vehículos protagonizaron un choque múltiple en el ex Camino Negro, en Lomas de Zamora. Hubo severos daños y una persona tuvo que ser hospitalizada.

El terrible accidente ocurrió este martes por la tarde sobre el carril central de Camino Presidente Juan Domingo Perón, a la altura de la calle Isabel La Católica, en la mano hacia Provincia.

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Según pudo averiguar La Unión, la colisión involucró a un Fiat Uno color blanco, un Fiat Palio rojo, una camioneta Renault Master blanca y un camión Mercedes Benz Atego blanco y verde. Las circunstancias del choque están en investigación.

El choque involucró a dos autos, una camioneta y un camión.

El choque involucró a dos autos, una camioneta y un camión.

Serios daños y un herido tras el choque

El fuerte impacto provocó importantes daños y roturas en todos los vehículos. La peor parte se la llevó el Palio rojo, que recibió el impacto desde atrás y quedó con la parte trasera destruida. Los demás terminaron con golpes y abolladuras en la carrocería y algunos vidrios rotos.

Tras recibir el alerta sobre el accidente, se desplegó un amplio operativo en el lugar. Intervino la Policía Bonaerense, un móvil de Tránsito Lomas, personal de Defensa Civil y una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas.

Operativo en el lugar del choque.

Operativo en el lugar del choque.

El choque dejó una persona con una herida cortante en la cabeza. El personal del 107 la trasladó al Hospital Gandulfo, según pudo saber este medio.

El operativo complicó un poco la circulación vehicular, ya que el carril quedó reducido a la mitad. Tras la intervención policial, se pidió la colaboración necesaria para retirar los vehículos afectados.

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