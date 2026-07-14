Pese a la crisis económica, el Paseo del Alfajor de Lomas fue un éxito: "Se vendió todo"

Cerca de mil vecinos asistieron a la primera edición del Paseo del Alfajor en Lomas.

La segunda edición del Paseo del Alfajor , organizado por el Municipio de Lomas de Zamora , tuvo una convocatoria que superó las expectativas de los emprendedores: cerca de mil personas recorrieron los stands de los productores locales y todos los participantes agotaron el stock.

La iniciativa reunió en la Plaza Grigera a emprendimientos que ofrecieron distintas variedades de alfajores y productos artesanales elaborados en el distrito; uno de los casos fue el de Retruco Alfajores , su socio, Ezequiel Seminara en diálogo con Diario la Unión , aseguró que la experiencia fue "muy gratificante" y destacó el trabajo realizado para organizar el evento.

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“No esperábamos ni cerca esa convocatoria. La gente de Lomas acompaña los eventos que hace el Municipio y fue muy gratificante ver la cantidad de personas que nos visitaron. En nuestro stand hubo colas de hasta 50 metros y muchos vecinos volvían a hacer la fila para comprar más”, contó.

El emprendimiento llevó bandejas de ocho mini alfajores, unidades individuales yerba, pero la demanda fue mayor a la prevista. “Nosotros creímos estar preparados para el evento y tuvimos que volver a la fábrica a buscar más mercadería. Todo se vendió”, señaló Seminara.

Además, remarcó la importancia de estos espacios para los pequeños productores: “Para un emprendimiento como el nuestro, hecho a pulmón, es fundamental. Nos ayuda a que la marca se conozca, a tener el contacto directo con la gente y recibir un feedback inmediato sobre nuestros productos”, expresó.

Este tipo de eventos “potencia a los emprendimientos, les da visibilidad".

Desde il Castello Alfajores, su titular, Sebastián, afirmó que el evento “superó ampliamente las expectativas” y aseguró que el producto más elegido fue el alfajor de marroc al rhum, junto con la barra de chocolate blanco con parmesano y pimienta.

“Nos preparamos con una producción de casi mil alfajores que, aun así, no alcanzó para satisfacer la demanda. Hubo filas con más de 40 minutos de espera”, indicó. Además, sostuvo que participar en este tipo de eventos “potencia a los emprendimientos, les da visibilidad y los impulsa a seguir creciendo”.