El día que Verón y Feinmann se dijeron de todo por Argentina-inglaterra: "Estúpido"

Feinmann entrevistó a Verón y cerró la nota con un cuestionamiento que no gustó.

Feinmann entrevistó a Verón por televisión. Hacia el final de la charla, Feinmann le sacó el tema del partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de Corea-Japón 2002, insinuando que Verón "jugó para atrás" (mal a propósito) porque pertenecía a la liga inglesa.

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“Espero que no te ofendas y que no lo tomes a mal. Me gustaría que termines con un mito. En el mundial donde te tocó jugar contra Inglaterra y vos jugabas en Inglaterra. En ese partido, ¿vos tirabas la pelota afuera porque después tenías que volver a Inglaterra? Eso es lo que cree mucha gente”, comenzó Feinmann.

Cuando avanza la pregunta a Verón ya se le notaba el cambio en la cara y contesta con enojo que pensar eso era de "estúpido": “Tienen razón, la tiraba a propósito afuera. No tengo que terminar con ningún mito, el que piensa eso es un estúpido. Vos lo pensás seguro”.

Feinmann insistió: “No, mucha gente cree que en ese partido no jugaste bien porque tenías que volver a Inglaterra”. Y Verón fue categórico: “Escuchame una cosa, no digas ‘mucha gente’, por la que gente acá no está, me estás preguntando vos”.

La discusión completa de Sebastián Verón y Eduardo Feinmann

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Lo que Verón explicó su enojo años más tarde en el programa Perros de la Calle, de Andy Kusnetzoff: “Si me decía ‘yo pienso esto’ y se la bancaba, listo buenísimo. Pero decía ‘la gente’, ¿qué gente? (risas)”, expresó.

Más recientemente, se volvieron a cruzar a la distancia. A fines de 2025, Feinmann criticó fuertemente a Verón por su postura sobre la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y lo acusó de actuar para intereses privados. Esto generó una nueva ola de debates y chicanas en los medios entre ambos.