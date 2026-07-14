Una banda de la región homenajea a "La, la, la", el disco de Luis Alberto Spinetta y Fito Páez

La banda tocará todos los temas de "La, la, la".

Contra Todos los Males de Este Mundo , la banda de la región que le rinde tributo a la obra de Luis Alberto Spinetta , saldrá a escena el viernes para recorrer todas las canciones de “La, la, la”, el disco que el Flaco grabó a dúo con Fito Páez.

El show será a 40 años del lanzamiento del legendario disco del rock argentino y el encuentro tendrá lugar el próximo sábado a las 20 en el Club Thames, en Palermo.

“Estamos refelices, estamos manijas estudiando las canciones. Vamos a tocar el disco entero, de principio a fin, tal como salió”, anticipa Lucas Camejo, cantante de la banda, a La Unión.

La banda se completa con Lisandro Seppia en bajo, Martín Rodríguez en guitarra, Nacho D’Aquila en teclados y Esteban Rotunno en batería.

“Vamos a empezar con ‘Folis Verghet’ y vamos a cerrar con ‘Hay otra canción’, son 20 canciones. Quizás sumemos un bis más”, agrega el cantante.

El grupo, que toma su nombre de una de las canciones del disco "Los niños que escriben en el cielo", lleva más de una década apropiándose del repertorio de Luis Alberto Spinetta y llevaron al vivo más de 200 temas del Flaco.

Además, a través de Machi Rufino, exbajista de Invisible, algunas de las primeras grabaciones de la banda llegaron a oídos del propio Flaco que dio su aprobación.

Fito Paez y Luis Alberto Spinetta.

El disco que junto a Luis Alberto Spinetta y Fito Páez

La admiración mutua ente Luis Alberto Spinetta y Fito Páez se plasmó en 1986 en el disco doble “La, la, la”, uno de los álbumes más recordados de la historia del rock argentino.

El disco está integrado por veinte temas de los cuales diez fueron compuestos por el Flaco, entre los que destacan “Todos estos años de gente”, “Cuando el arte ataque” y “Pequeño ángel”.

El rosarino sumó siete canciones, incluyendo “Folis Verghet”, "Parte del aire" y “Instant-táneas”, entre otras. También se encuentra la bonita "Hay otra canción", compuesta por ambos.

Además hay dos composiciones ajenas, el tango "Gricel" de Mores/Contursi y "Retrato de bambis", un instrumental de Carlos Franzetti, el músico que hizo los arreglos de cuerdas del disco.